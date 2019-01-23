Смертин: «Сразу не воспитаешь ни Головина, ни Аршавина»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал о встрече с кандидатом в президенты РФС Александром Дюковым, которая состоялась в Новосибирске.

Я семь лет играл за рубежом, мне знакомы иностранные практики подготовки футболистов. Но некоторые из них сложно адаптировать к нашим климатическим и географическим условиям. Доказано, что с 6 до 18 лет юный футболист должен 10 тысяч часов проводить с мячом. Это касается и техники, и принятия решений. «Стратегия-2030» направлена именно на это. Сибирский регион поставляет игроков в сборную, тот же Ерохин полностью формировался у нас, но есть и те, кто уезжает в Москву. Там, по сути, проводится негласный чемпионат страны. Даже казанский «Рубин» приезжает на игры в столицу.



Важно, чтобы тренеры готовили детей не так, как их самих тренировали, а по современным методикам. Эти лекалы известны, есть определённый базис в мировом футболе, пусть и с ответвлениями в сторону испанского или немецкого стиля. Выскочки вроде Головина или Ерохина всегда будут. Наша задача — поставить на поток подготовку игроков среднего уровня. Нужно двигаться поступательно, сразу не воспитаешь ни Головина, ни Аршавина, ни тем более Месси. Можно ли воспитать Смертина? Можно, за счёт трудолюбия. Смертина и на асфальте можно воспитать.