Мошенники приглашали игроков на несуществующий просмотр в «Спартак»

21 января 2019, 14:56

«Спартак» сообщил о деятельности мошенников, которые от имени начальника «Спартака-2» приглашали футболистов и тренеров на просмотр в дубль команды.

«В последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника „Спартака-2“, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК „Спартак-Москва“ официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели», — говорится в сообщении.

Сегодня «красно-белые» сыграют с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира в Катаре.