Мошенники приглашали игроков на несуществующий просмотр в «Спартак»

«Спартак» сообщил о деятельности мошенников, которые от имени начальника «Спартака-2» приглашали футболистов и тренеров на просмотр в дубль команды.
«В последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника „Спартака-2“, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.
ФК „Спартак-Москва“ официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели», — говорится в сообщении.
Сегодня «красно-белые» сыграют с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира в Катаре.
и падения вех рейтингов
ЛеняКиевский решил таким образом
привлечь внимание к затухающему спартаку!)))
и падения вех рейтингов
ЛеняКиевский решил таким образом
привлечь внимание к затухающему спартаку!)))
Головин ваш неприкосновенный, ноги правда кривые, за пол сезона отдал ЦЕЛУЮ ОДНУ результативную передачу, Акинфей так и вовсе гроза всего гишпанского футбола.
А тут позорная статейка с упоминанием Спартака, ну где еще как не здесь разыграться вашему самовлюбленному воображению.
Головин ваш неприкосновенный, ноги правда кривые, за пол сезона отдал ЦЕЛУЮ ОДНУ результативную передачу, Акинфей так и вовсе гроза всего гишпанского футбола.
А тут позорная статейка с упоминанием Спартака, ну где еще как не здесь разыграться вашему самовлюбленному воображению.
https://youtu.be/nahd-DlKJX8