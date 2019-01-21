Мошенники приглашали игроков на несуществующий просмотр в «Спартак»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 51’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Мошенники приглашали игроков на несуществующий просмотр в «Спартак»

21 января 2019, 14:56

«Спартак» сообщил о деятельности мошенников, которые от имени начальника «Спартака-2» приглашали футболистов и тренеров на просмотр в дубль команды.

«В последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника „Спартака-2“, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК „Спартак-Москва“ официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели», — говорится в сообщении.

Сегодня «красно-белые» сыграют с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира в Катаре.

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Grabovsky
Grabovsky ответил mat73
   380 / 808
21 января в 21:18
Как и уфа ...
RIR68
RIR68
   28 / 808
21 января в 20:36
скоро и спартак станет несуществующим. расформируют за мошенничество, коррупцию, отмывание денег, допинг и вечные антирекорды в Европе!!!
13 RUS
13 RUS
   284 / 808
21 января в 19:21
Теперь еще и кидалы,стыдно за спартак
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   145 / 808
21 января в 18:59
Такое только в Спартаке может быть...
parallels
parallels
   9 / 808
21 января в 18:20
в спартак же через постель набирают - это вам любой глушаков скажет. разве эти не знали?
parallels
parallels
   9 / 808
21 января в 18:19
какой позор!
mat73
mat73
   570 / 808
21 января в 18:08
Втоже время зенит и Цска никому неинтересны!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Великолепный
21 января в 17:31
Ваш батюшка еврейский не лучше,вы кони упали ниже плинтуса теперь еще игогокаете
Великолепный
Великолепный
   45 / 808
21 января в 16:53
После выступления спартака в еврокубках
и падения вех рейтингов
ЛеняКиевский решил таким образом
привлечь внимание к затухающему спартаку!)))
viv
viv ответил 311
   47 / 808
21 января в 16:43
Настоящий просмотр проходит в тарасовской бане!)
Настоящий просмотр был на Энфилде....
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
21 января в 16:18
ахахахаха . вопрос кто кому платил , спартак умаливал игроков чтобы хоть кто то пришел
makkie
makkie
   29 / 808
21 января в 16:18
Говорят, уши из Питера торчат... и неудивительно :)
шацк
шацк
   622 / 808
21 января в 16:05
А что плохого в таком подходе к вербовке игроков? Там что деньги требовали за просмотр? Сейчас футбол очень популярен и среди любителей много хороших игроков, некоторые не хуже наших звезд миллионеров. Идея неплохая и перспективная - клубы ищите в своем городе/стране таланты, а не подписывайте заморских хлам!
Dominators
Dominators
   168 / 808
21 января в 15:59
Несуществующий Спартак -звучит то как .Песня ..
Nikola45
Nikola45
   32 / 808
21 января в 15:43
Главарь Глушаков ))
Jum13
Jum13
   18 / 808
21 января в 15:43
Для спартака это нормально
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
21 января в 15:39
Стыдно за Спартак. Мошенники знают куда влезть. К своим таким же. )))
ДСА
ДСА
   172 / 808
21 января в 15:39
Интересно как они в этом случае кидают?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
21 января в 15:36
Спартак сам как они. Гыгыгы
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   122 / 808
21 января в 15:34
Кто только не пытается нажиться на Спартаке
drug01
drug01
   92 / 808
21 января в 15:34
Может даже и деньги брали за это????
ermak6848
ermak6848
   216 / 808
21 января в 15:32
фк "Спартак' - народная команда , ну вот и жульё около футбола воспользовалась, чтобы " подработать "...
МКС
МКС ответил Эрик Бернар
   30 / 808
21 января в 15:19
Он футбольный банкрот, вот и вынуждены выдумывать несуществующие истории о величии пищевика, чем занимаются федунботы на Соккере, вся страна ждёт и финансового банкротства!
Как же так уважаемый, разводите срач на ветке, а потом бежите с кляузами в модерскую, дескать обижают ваш клубишко.

Головин ваш неприкосновенный, ноги правда кривые, за пол сезона отдал ЦЕЛУЮ ОДНУ результативную передачу, Акинфей так и вовсе гроза всего гишпанского футбола.

А тут позорная статейка с упоминанием Спартака, ну где еще как не здесь разыграться вашему самовлюбленному воображению.
311
311
   74 / 808
21 января в 15:10
Настоящий просмотр проходит в тарасовской бане!)
Литейный 4
Литейный 4 ответил ЦСКА Москва навсегда
   2 / 808
21 января в 15:09
Да пищевик сам по себе мошенник, во главе с Федуном!
На этих мошенниках даже пробу негде ставить. Гыгыгы
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Так Себе Аналитик
21 января в 15:08
Всё куда проще. Он трясёт пальмой, и все сбегаются)
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
21 января в 15:07
Развесили небось объявления в африканских соцсетях. Побольше заманить зулусов. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   12 / 808
21 января в 15:07
И главарь мошенников конечно же федун.
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
21 января в 15:05
Ну это ли не позор ?
LOpp
LOpp
   5 / 808
21 января в 15:04
видимо так Еременко попал в Спартак.
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