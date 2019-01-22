Самолет с футболистом Салой на борту пропал. Идет поисковая операция

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту накануне исчез с радаров.
Сала 20 января оформил свой переход из «Нанта» в «Кардифф» за 20 млн фунтов. Накануне он должен был прилететь в Уэльс на частном самолете, где помимо футболиста находился еще один человек и пилот, но в назначенное время игрок не прилетел, а связь с ним пропала.
Начаты поисковые работы с участием вертолетов и лодок, но пока они ничего не дали.
28-летний аргентинец Эмилиано Сала начал свою европейскую карьеру в «Бордо». С 2015 года он защищал цвета «Нанта», а два дня назад впервые заключил контракт с европейским клубом не из Франции.
Всем переживающим могу подсказать кошелек красного креста.
Всем переживающим могу подсказать кошелек красного креста.
Вот и "тушка" жёстко села....(( Живым - здоровья....
Вот и "тушка" жёстко села....(( Живым - здоровья....