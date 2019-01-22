Самолет с футболистом Салой на борту пропал. Идет поисковая операция

22 января 2019, 12:18

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту накануне исчез с радаров.

Сала 20 января оформил свой переход из «Нанта» в «Кардифф» за 20 млн фунтов. Накануне он должен был прилететь в Уэльс на частном самолете, где помимо футболиста находился еще один человек и пилот, но в назначенное время игрок не прилетел, а связь с ним пропала.

Начаты поисковые работы с участием вертолетов и лодок, но пока они ничего не дали.

28-летний аргентинец Эмилиано Сала начал свою европейскую карьеру в «Бордо». С 2015 года он защищал цвета «Нанта», а два дня назад впервые заключил контракт с европейским клубом не из Франции.