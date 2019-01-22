Самолет с футболистом Салой на борту пропал. Идет поисковая операция

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23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Самолет с футболистом Салой на борту пропал. Идет поисковая операция

22 января 2019, 12:18

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту накануне исчез с радаров.

Сала 20 января оформил свой переход из «Нанта» в «Кардифф» за 20 млн фунтов. Накануне он должен был прилететь в Уэльс на частном самолете, где помимо футболиста находился еще один человек и пилот, но в назначенное время игрок не прилетел, а связь с ним пропала.

Начаты поисковые работы с участием вертолетов и лодок, но пока они ничего не дали.

28-летний аргентинец Эмилиано Сала начал свою европейскую карьеру в «Бордо». С 2015 года он защищал цвета «Нанта», а два дня назад впервые заключил контракт с европейским клубом не из Франции.

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XL-965
XL-965
   493 / 808
23 января в 03:18
Мда малайзийский Боинг номер два
minai
minai ответил ROBERTUSA
   347 / 808
22 января в 20:50
на пилота и второго пофиг. А вот сало нао найти. 20 млн все таки...... Всем переживающим могу подсказать кошелек красного креста.
Боюсь, красный крест уже не поможет.
ROBERTUSA
ROBERTUSA
22 января в 20:37
на пилота и второго пофиг. А вот сало нао найти. 20 млн все таки......
Всем переживающим могу подсказать кошелек красного креста.
Gallardo27
Gallardo27
   614 / 808
22 января в 20:08
Вот так трансфер...ну и человека жаль конечно
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
22 января в 20:03
Соболезнование родным и близким!!! Шансов, почти, нет. Будем надеяться на ЧУДО!!!
nnb199O
nnb199O
   310 / 808
22 января в 19:38
это жесть, жаль конечно.
beefs
beefs
   201 / 808
22 января в 18:46
Жалко парня, а я думал самолёты падают только у нас...
Сантус
Сантус
   69 / 808
22 января в 18:32
Если упали в воду уже без вариантов....Там интенсивное судоходство уже нашли бы.А в море...пару часов максимум и гипотермия сделает свое дело...Людей жаль,но это скорее финиш....
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил gentlewolf
22 января в 18:23
летел над Украиной?
несмешно
gentlewolf
gentlewolf
   293 / 808
22 января в 18:17
летел над Украиной?
minai
minai
   347 / 808
22 января в 16:54
Он через бермудский треугольник летел ?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Аксинья
   313 / 808
22 января в 16:53
При чем тут зима?Они же не через тундру летели.
Шуnя771
Шуnя771
   235 / 808
22 января в 15:39
День такой...
Вот и "тушка" жёстко села....(( Живым - здоровья....
Шуnя771
Шуnя771 ответил Novograd
   235 / 808
22 января в 15:36
помню когда греко-римской занимался соперник мне попался с фамилией такой)))
И как...?))
Novograd
Novograd
   523 / 808
22 января в 15:16
помню когда греко-римской занимался соперник мне попался с фамилией такой)))
борька
борька
   146 / 808
22 января в 15:13
Ждем живым и невредимым!
cska plus
cska plus
   12 / 808
22 января в 14:26
Надо надеяться на благоприятный исход.
Bayern Best
Bayern Best
   88 / 808
22 января в 14:24
Надеюсь что их найдут.
Ravshan878
Ravshan878
   65 / 808
22 января в 14:17
Ёще двух местной. ) NO COMMENT.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
22 января в 13:53
Остаётся только надеяться на лучшее.
ОПС
ОПС
   134 / 808
22 января в 13:49
Все таки надо надеятся на благополучный исход.Самолет, судя по всему, небольшой, мог и спланировать.
mikysss
mikysss
   352 / 808
22 января в 13:29
боинги пропадают что годами не могут найти. а тут частник... авось обойдется
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
22 января в 13:28
Не переходите люди в англию.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   601 / 808
22 января в 13:27
Может закроете комментарии? А то уже столько неадекватов свои «юмористические способности» пытаются проявить
311
311
   74 / 808
22 января в 13:18
20 млн фунтов? Похоже на кидалово!)
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
22 января в 13:10
Сало не должно пропасть!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   58 / 808
22 января в 13:03
Транспорт для человека это смерть.(
Гром 222
Гром 222
   396 / 808
22 января в 13:02
Жаль!
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
22 января в 12:57
А че на обычном нельзя было ? Теперь вот Ла манш придется переплывать
Igo0rek
Igo0rek
   135 / 808
22 января в 12:57
Надеюсь все обойдётся
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