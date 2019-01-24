Сорокин: «Расширение ЧМ-22 до 48 сборных - непростое решение»

Член совета ФИФА и бывший генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что организаторы столкнутся с существенными сложностями, если число участников ЧМ -22 в Катаре будет увеличено с 32 до 48 команд.

Если говорить о моем личном мнении, то страна готовится к конкретному формату соревнований. Должно стать больше баз команд, совсем другие людские потоки, меняется расписание матчей и так далее. Вопрос нетривиальный, он очень комплексный.

Увеличить количество команд — это необыкновенно сложно, это оказывает колоссальное влияние на всю операционную картину. Если другой формат и обсуждается, потребуется взвешенное и проработанное решение.