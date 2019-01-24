Роша: «Каррера не объяснял, почему я не играл. Мы вообще почти не общались»

Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что почти не разговаривал с бывшим наставником «красно-белых» Массимо Каррерой.

Каррера не объяснял, почему я не играл. С Массимо мы вообще почти не общались. Разговор перед матчем с «Зенитом» стал чуть ли не единственным за всё время. Он тогда подошёл, сказал, что я буду играть в старте. Но я не вправе комментировать или тем более осуждать его решение. Он – тренер, несёт за результат ответственность, выбирает состав исходя из собственного видения.

Пилипчук говорил, что год назад на сборах я был чуть не лучшим в команде, но, поскольку не получил игровое время, растерял уверенность? Что тут сказать… Я – футболист «Спартака», всегда работаю на максимуме, чтобы в любой момент выйти на поле по приказу тренера. В прошлом году я действительно очень старался на сборах, проявлял себя. Тем более если, как вы говорите, меня отмечал Пилипчук… Но сами знаете, чем это закончилось: тренер не ставил меня в состав по каким-то личным соображениям.