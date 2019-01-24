Роша: «Мне выпал потрясающий шанс стать игроком великого клуба „Спартак“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 84’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 77’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 41’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Роша: «Мне выпал потрясающий шанс стать игроком великого клуба „Спартак“»

24 января 2019, 09:19

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о своих целях во второй части сезона.

Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать. Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, ее культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.

Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определенный момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период. Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу.

Роша также признался, что почти не разговаривал с бывшим наставником «красно-белых» Массимо Каррерой.

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Все комментарии
kastites
kastites
   335 / 808
25 января в 04:04
Он,что курить стал ?
tims
tims ответил Raketas80
25 января в 03:58
Главное у парня есть желание заиграть. А техника и скорсть у него есть также как и удар. Думаю получится.
Техника и скорость, говоришь, есть у него? Неужто машину казённую дали? Ну тогда не удивительно, что у него есть желание её "заиграть"...
tims
tims
25 января в 03:54
Опять бромантаном в "СпаМе" начали баловаться... Куда торопитесь, милаи, до официальных матчей еще далеко, а вы уже прокололись? И объясните Педре, что "великий" по отношению к "Спартаку" - это из анекдотов...
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
24 января в 16:13
Главное у парня есть желание заиграть. А техника и скорсть у него есть также как и удар. Думаю получится.
RIR68
RIR68
   28 / 808
24 января в 13:26
да вы все там великие. даже памятники себе ставите)
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   12 / 808
24 января в 13:08
Педроша шутник :)
viv
viv
   47 / 808
24 января в 12:58
Роща...давай... жги ещё.....
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   115 / 808
24 января в 12:55
Игроки ПАОКа, Марибора, Ливерпуля, Рапида, Вильярреала, Рейнджерс смеются в голос!
oFANATo
oFANATo
   57 / 808
24 января в 12:49
ТЕБЕ ВЫПАЛ ВЕЛИКИЙ ШАНС ПОЗОРИТЬСЯ СО СПАРТАКОМ
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил ziborock
   117 / 808
24 января в 12:46
Чего не скажешь о ваших! Вы даете повод поржать постоянно, а не только в последнее время!)))
Вы там, в Тарасовке, анекдоты из 90-х "травите" под желудёвку? ;)
ziborock
ziborock ответил ОлегаТэ
   23 / 808
24 января в 12:42
В последнее время игроки СпаМа - просто кладезь для "посмеяться")))
Чего не скажешь о ваших! Вы даете повод поржать постоянно, а не только в последнее время!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   164 / 808
24 января в 11:57
Ты не игрок , ты- ..уйня на веточке ! И даже слово " Спартак " не произноси !!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
24 января в 11:16
100% клоуну дали микрофон в руки. Это наверное анонс его выступления в камеди клаб.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   117 / 808
24 января в 11:14
"..Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться...
Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак»."
=================
Бинго!!!
Хотим уйти - остываем - успокаиваемся - никуда не рвёмся. Мы в великом клубе.
ОЛЕ,Спартак!
Kerri
Kerri
   220 / 808
24 января в 11:09
Как весело день начинается.
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
24 января в 11:04
Смешно.Луан так несчитает,он думает как бы не пасть так низко,чтобы оказаться в ФК Тарасовский свиновод.
Сов Армия
Сов Армия
   229 / 808
24 января в 10:38
Во вштырило!
drug01
drug01
   92 / 808
24 января в 10:21
Какие пламенные слова....!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 808
24 января в 10:21
Великий клуб "Спартак") "Ливерпуль" не даст соврать) Вместе с легендарным грандами ПАОКом и "Сент-Галленом")
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 808
24 января в 10:19
Ахаха) Такие новости с утра))) Бугага... Но я должен разочаровать игрока величайшего клуба, то, чем они занимаются в Тарасовке, не совсем точно отражает культуру и быт страны.)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
24 января в 10:19
переждать? рви давай за ромб и за место в основе
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   117 / 808
24 января в 10:13
В последнее время игроки СпаМа - просто кладезь для "посмеяться")))
VIPded
VIPded
   84 / 808
24 января в 10:09
Будешь с Георгичем игровыми гонорарами делиться, время на поле предоставит обязательно. )))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   117 / 808
24 января в 09:55
"Меня засосала колхозная трясина.
И жизнь моя - "вечно не игра"..."
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
24 января в 09:54
Педруша решил подождать когда вернется ананидзе.
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
24 января в 09:52
Педро - это символ спартака.
makkie
makkie
   29 / 808
24 января в 09:34
Что-то пока на сборах Роша выглядит самым слабым звеном - все невпопад делает!
Jum13
Jum13
   18 / 808
24 января в 09:29
Какой клуб - такие и Педры )))
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 января в 09:28
Педроша прочитал молитву.
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
24 января в 09:27
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