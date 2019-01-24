Роша: «Надеюсь, что Луан перейдет в „Спартак“»

Нападающий «Спартака» Педро Роша надеется, что форвард «Гремио» Луан, с которым он выступал в бразильском клубе, однажды перейдет в московскую команду.
Конечно, общаюсь с Луаном, который в свое время мог перейти в «Спартак». О его успехах давно ничего не слышно по одной простой причине: травмировался. А повреждение достаточно серьезное, выбило на три месяца. Но я надеюсь, к возобновлению сезона в Бразилии он выйдет на поле и вновь заставит о себе говорить.
А еще надеюсь, что когда-нибудь «Спартак» снова проявит к нему интерес, сойдутся звезды – и Луан станет футболистом нашего клуба. Думаю, что в таком случае он поможет нам.
Спартак один раз уже купил "Луана" его Педрой зовут. За 12 лямов "памятник" себе приобрели!!!
https://youtu.be/FsmMK4rt2vA
Спартак один раз уже купил "Луана" его Педрой зовут. За 12 лямов "памятник" себе приобрели!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1005015.shtml
ПОЗОР!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1005015.shtml
ПОЗОР!
Говорят (С), у Луана проблемы с алкоголем - любит затусить, что не есть хорошо.
Говорят (С), у Луана проблемы с алкоголем - любит затусить, что не есть хорошо.