Роша: «Надеюсь, что Луан перейдет в „Спартак“»

Нападающий «Спартака» Педро Роша надеется, что форвард «Гремио» Луан, с которым он выступал в бразильском клубе, однажды перейдет в московскую команду.

Конечно, общаюсь с Луаном, который в свое время мог перейти в «Спартак». О его успехах давно ничего не слышно по одной простой причине: травмировался. А повреждение достаточно серьезное, выбило на три месяца. Но я надеюсь, к возобновлению сезона в Бразилии он выйдет на поле и вновь заставит о себе говорить.

А еще надеюсь, что когда-нибудь «Спартак» снова проявит к нему интерес, сойдутся звезды – и Луан станет футболистом нашего клуба. Думаю, что в таком случае он поможет нам.