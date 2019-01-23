Калиниченко: «Болельщикам будет интересен матч „Зенит“ - „Спартак“»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказал свое мнение о поединках в рамках Кубка «Матч Премьер».

Отсутствие функциональной готовности всех команд проявляется в неслаженных действиях в обороне. Когда команда не совсем готова, забивать ей легче, плюс в подобных матчах всегда много замен. Поэтому нет ничего сверхъестественного в том, что по итогам встреч на табло крупный счет. «Зенит» — «Спартак»? Конечно, для болельщиков предстоящий матч — знаковое событие. Для игроков это, конечно, не так. Если станешь чемпионом турнира, а потом все проиграешь в чемпионате России или в еврокубке — это, конечно, будет ярким событием (улыбается).