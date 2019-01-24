Роша: «Айртон сам научится русскому мату»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о том, как проходит адаптация в команде новичка Айртона. Напомним, оба футболиста приехали из Бразилии.

Айртона чудесно встретили в «Спартаке». В клубе вообще всегда тепло встречают. Меня тоже очень здорово приняли, когда я приехал. Считаю Айртона отличным футболистом. Когда он адаптируется, принесет пользу.

Мы все всячески пытаемся помочь ему. Когда он только прилетел, я первым делом пригласил его к себе домой, чтобы он не сидел один на базе и не скучал. Также помогаем ему с русским языком. Да, бразильцы учат Айртона русскому! Рассказываем базовые вещи: «спасибо», «пожалуйста», «привет».

Учили ли мы его ругаться на русском? Он сам научится, когда придет время. Это правда, что, когда иностранцы приезжают в Россию, первые слова, которые они узнают, это «спасибо», «пожалуйста» и матерные! Иногда матерные выражения идут даже в первую очередь. Слишком они в русском языке яркие. Хотя я всё-таки стараюсь не ругаться.