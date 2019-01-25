Хохлов остается тренером «Динамо»

вчера, 15:12

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов кратко прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду. Сегодня состоялся совет директоров московского клуба.

В последние дни появлялись сообщения о вашем возможном уходе с поста главного тренера «Динамо». Что постановил совет директоров?

Всё нормально, я работаю в «Динамо».