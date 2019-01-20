Черчесов отправится на товарищеский турнир в Катар

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих планах посетить Катар, где состоится товарищеский турнир с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова».

У кого-то пауза началась сразу после того, как завершилась первая часть сезона. А наш тренерский штаб продолжал работу – мы занимались анализом прошедшего года, и уже после этого разъехались по отпускам. Как проводил время? Понятно, отдыхал. У нас была встреча команды «Тироль» из Инсбрука, которая три раза становилась чемпионом Австрии. Это уже стало доброй традицией - собираться каждый год 3 января чемпионским составом.



Сейчас уже входим в рабочий ритм. Вылетаю с в Доху, где в ближайшее время стартует турнир с участием четырех российских команд. Буду в Катаре завтра утром. Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников прилетят туда чуть раньше, сегодня вечером. Потом, возможно, в Турцию слетаем, кто-то из нас в Испанию отправится, как известно, команды готовятся в разных странах. Уже в феврале будут еврокубковые матчи, словом, есть что посмотреть, откуда черпать информацию. Ничего упускать нельзя.