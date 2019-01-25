«Ростов» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч «Ростов» - «Локомотив».
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев, Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин, Шомуродов, Кьяртанссон
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Денисов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Игнатьев, Крыховяк, Фарфан, Смолов
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Букмекеры считают фаворитом дуэли «Локо». Так, контора «Марафон» дает на его победу коэффициент 2.15, успех «Ростова» оценивается в 3.48.
В другой игре дня «Спартак» разгромил «Зенит».