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Комбаров пропустит матч «Спартака» и «Зенита»

25 января 2019, 11:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» рассказала о тренировке команды перед игрой Кубка «Матч Премьер» против «Зенита».

Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе. Нападающий Луис Адриано может пропустить вечерний матч, хотя также занимался со всеми. Решение о его участии будет принято позже.

Дмитрий Комбаров занимается в зале и встречу с «Зенитом» пропустит.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   104 / 808
25 января в 18:09
Да и ладно! Спартак что с ним, что без него будет бит Зенитом) Это дело времени.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
25 января в 17:54
Кононов загнал народных на сборы на полтора месяца раньше привычного.
Поэтому треть состава уже на травмах. Так что будут ползать как беременные тараканы ;)
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   334 / 808
25 января в 17:38
Плохо. Кто навешивать будет?
RIR68
RIR68
   28 / 808
25 января в 15:38
у спартака появился шанс)
МКС
МКС
   30 / 808
25 января в 14:37
Какой УЖАС!!!, БОЖЕ, как команда справится без Комбара? Все болелы Спартака посыпают головы пеплом.
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 808
25 января в 14:30
Это большой плюс для Спартака.
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
25 января в 14:17
Отлегло.
LOpp
LOpp
   5 / 808
25 января в 13:22
с Комбаров или без, Спартак накажет лазурят
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
25 января в 13:15
Навесова-Привозова не будет и шансы Спартака резко возрастают!
Tommy Lee
Tommy Lee
   263 / 808
25 января в 13:14
Можно подумать Комбаров игрок основы.
Fleischjager
Fleischjager
   381 / 808
25 января в 13:03
пусть отдохнет кукуяновский волейболист
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   107 / 808
25 января в 12:56
Конечно проверим!
Footbolista
Footbolista ответил Красно Синий воин
   14 / 808
25 января в 12:53
Весной проверим, чья подготовка оказалась лучше))...
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
25 января в 12:40
Желаю Зениту накрутить свинячие хвостики аж 5 раз. )
makkie
makkie ответил ПерекатиПоле
   29 / 808
25 января в 12:37
Под нагрузками, которые игроки получают сборах - риск травмы выше. Вы уже игрока Ростова сломали. Не хватало нам еще на те же грабли наступить.
Матч смотрел или лишь бы ляпнуть?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
25 января в 12:36
Решил загаситься, чтобы не позориться. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   107 / 808
25 января в 12:28
Вот поэтому Галицкий и Гинер поступили мудро отказавшись от этого товарищеского турнира
Сейчас спокойно готовятся к продолжению сезона.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   107 / 808
25 января в 12:26
Комбаров ещё не прячется в туалете? Как прятался ЖАНО.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   14 / 808
25 января в 12:09
Может ты и прав, что попозже было бы логичнее...тем не менее играть придется...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Footbolista
   48 / 808
25 января в 12:06
С такой логикой зачем вообще в турнир вписались?)...Спартак кстати тоже под нагрузками)...Может в плейстейшн запилить?))...
Деньги, место в медиапространстве, "хайп". Ну и кто владелец МатчТВ забывать не стоит. Сам по себе турнир дурацкий. Его нужно было проводить не на первом, а на третьем сборе, когда игроки в игровой тонус входят.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   14 / 808
25 января в 12:03
С такой логикой зачем вообще в турнир вписались?)...Спартак кстати тоже под нагрузками)...Может в плейстейшн запилить?))...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Footbolista
   48 / 808
25 января в 12:02
Основные игроки вообще то к сезону готовятся)...травм бояться в футбол не играть...сколько травм уже всяких было даже на своих двухсторонках?...работа короче у них такая)...
Под нагрузками, которые игроки получают сборах - риск травмы выше.
Вы уже игрока Ростова сломали. Не хватало нам еще на те же грабли наступить.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   14 / 808
25 января в 12:00
Основные игроки вообще то к сезону готовятся)...травм бояться в футбол не играть...сколько травм уже всяких было даже на своих двухсторонках?...работа короче у них такая)...
Miaf
Miaf
   38 / 808
25 января в 11:59
Отличная новость, теперь Спартак должен выиграть.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   48 / 808
25 января в 11:56
Нужно резервистов выпускать на матч. Для Зенита матч не важен вообще нам в ЛЕ играть и первое место удерживать, а семинулёвые выйдут как на последний бой - комплексы середняков. В общем подальше от травм нужно держать основных игроков.
makkie
makkie
   29 / 808
25 января в 11:55
Так это плюс для Спартака, а Комбарову здоровья!
Интересно, кто будет дублёром Аиртона? Вряд ли бразилец сыграет все 90 минут в основе.
Footbolista
Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
   14 / 808
25 января в 11:55
Это точно)...
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
   12 / 808
25 января в 11:54
Интересный будет товарняк)...
Хорошо бы, хоть и не особо люблю товарняки :) Сезон бы быстрее возобновился!
Невский 5
Невский 5 ответил Footbolista
   22 / 808
25 января в 11:54
А цска туда не позовут, купленный кубок уефа не котируется!
Невский 5
Невский 5 ответил 25процентный клоун
   22 / 808
25 января в 11:53
И косячному мазиле пернандесу.
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