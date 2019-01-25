Комбаров пропустит матч «Спартака» и «Зенита»

Пресс-служба «Спартака» рассказала о тренировке команды перед игрой Кубка «Матч Премьер» против «Зенита».
Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе. Нападающий Луис Адриано может пропустить вечерний матч, хотя также занимался со всеми. Решение о его участии будет принято позже.
Дмитрий Комбаров занимается в зале и встречу с «Зенитом» пропустит.
Поэтому треть состава уже на травмах. Так что будут ползать как беременные тараканы ;)
Поэтому треть состава уже на травмах. Так что будут ползать как беременные тараканы ;)
Сейчас спокойно готовятся к продолжению сезона.
Сейчас спокойно готовятся к продолжению сезона.
Вы уже игрока Ростова сломали. Не хватало нам еще на те же грабли наступить.
Вы уже игрока Ростова сломали. Не хватало нам еще на те же грабли наступить.
Интересно, кто будет дублёром Аиртона? Вряд ли бразилец сыграет все 90 минут в основе.
Интересно, кто будет дублёром Аиртона? Вряд ли бразилец сыграет все 90 минут в основе.