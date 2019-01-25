Комбаров пропустит матч «Спартака» и «Зенита»

25 января 2019, 11:32

Пресс-служба «Спартака» рассказала о тренировке команды перед игрой Кубка «Матч Премьер» против «Зенита».

Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе. Нападающий Луис Адриано может пропустить вечерний матч, хотя также занимался со всеми. Решение о его участии будет принято позже.

Дмитрий Комбаров занимается в зале и встречу с «Зенитом» пропустит.