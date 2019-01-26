Флорентен Погба: «Есть три клуба, где Поль может стать еще лучше»

Флорентен Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал ренессанс французского хавбека, который наступил после ухода из МЮ Жозе Моуриньо.

Уход Моуриньо изменил всё. Поль не был счастлив при Жозе, это было нетрудно заметить. С Сульшером всё стало гораздо лучше, брат знал его еще со времен выступлений за «молодежку».

Есть лишь три клуба, где Поль может стать еще сильнее. Это «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал». Поскольку в «Сити» брат никогда не перейдет, то это может быть Испания. «Реал» или «Барселона».