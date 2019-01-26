Ещенко: «Соскучился по игре»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко планирует сыграть в этом сезоне. Футболист восстанавливается после травмы.

У меня всё замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. Очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть. То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть ещё и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим.