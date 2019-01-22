Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» передает, что полузащитник Роман Зобнин тренируется без ограничений.
На вечерней тренировке Роман Зобнин работает на равных со всеми.
Напомним, что Зобнин пропустил вчерашний матч с «Ростовом», поскольку не до конца восстановился после операции.
Вообще, у Кононова хороший выбор в полузащите сейчас - Зобнин, Гулиев, Ханни, Игнатов, Умяров + Глушаков и Фернандо.
Вообще, у Кононова хороший выбор в полузащите сейчас - Зобнин, Гулиев, Ханни, Игнатов, Умяров + Глушаков и Фернандо.