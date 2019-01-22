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Кокорину может понадобиться замена коленного сустава

22 января 2019, 12:11

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что его подзащитному может понадобиться замена коленного сустава.

В марте Кокорин перенес операцию на колене, однако, по словам адвоката, из-за своего пребывания в СИЗО Кокорин не может полноценно тренироваться и завершить реабилитацию.

У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК «Зенит»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
23 января в 11:47
Ну раз адвокат так сказал значит 8 февраля ждите его освобождения,ради денег на все готовы и искусственную готовы поставить лишь бы отпустили его
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   187 / 808
23 января в 09:07
Так он же после полученной травмы провел несколько матчей за "Зенит", жалоб никаких не было, да и не играл после ареста (или играл?). Откуда замена сустава? Ясно, что новое медицинское заключение из футбольного союза было подготовлено по просьбе адвокатов, чтобы разжалобить следователя и суд в целях изменения меры пресечения или вынесения более мягкого приговора. Медицинское заключение предположительное, основанное на данных ранее проведенной операции. И не более того. Но в любом случае парня жалко, если по медицинским показателям он больше не сможет играть в большой футбол. Но если Кокорин мужик, то выдюжит, что в свое время и доказал Э.Стрельцов.
Исмет
Исмет
   737 / 808
23 января в 06:28
коленный сустав от Барана можно поставить ...
dok66
dok66
   223 / 808
22 января в 21:15
Что только не придумают адвокаты за деньги клиента
Я обиделся
Я обиделся
   280 / 808
22 января в 18:49
ну а кто виноват то, чт овместо тренировок, этот идиот стул в руки взял?
legendsofsails
legendsofsails
22 января в 18:07
требуется замена мозга обоим
legendsofsails
legendsofsails
22 января в 17:57
Для начала нужно обоим хулиганам сменить мозги. Иначе их ничто не исправит. Мамаю тоже - мозг - к замене.
alexando1974
alexando1974
   371 / 808
22 января в 16:32
в голове замена мозгов тоже непоможет)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   27 / 808
22 января в 16:19
Здоровья Кокоше и терпения, пару недель осталось.
А с чего это пару недель? Пара недель до окончания срока предварительного заключения. Потом предъявление обвинения ( не зря же сидел), потом ознакомление с материалами дела, потом где то к апрелю будет назначено суд, потом суд, потом приговор, который каждая из сторон может и будет обжаловать. И т.д и т.п. -это процедура не скорая. Поскольку он отсидит к 8 февраля 4 месяца (по закону полгода, т.к. в СИЗО коэфф. 1,5), следовательно срок будет не менее полгода., а иначе незаконное привлечение к уголовной ответственности. чего у нас в РФ не бывает Так что потерпи, дорогой. Автограф у Кокоши можешь взять где то к октябрю ближе. Потерпи.
cska plus
cska plus
   12 / 808
22 января в 16:08
Здоровья Кокоше и терпения, пару недель осталось.
kolpankolpan
kolpankolpan
   188 / 808
22 января в 15:50
Люди не порите горячку.Не обеляю Кокорина но что ,вам не известно что он всех всегда и вообще считал уро....? Это не ново.Он не исправится никогда,это бесполезно по определению.Он туп и жлобеен как каменная скала.Всегда прав, и конечно же не виновен хотя-бы в душе.Когда закончит с футболом , закончит очень плохо.А по поводу того ,что приятель сдал его письмена? Ну что это за приятель такой, которому доверено, а он публикует? В тюрьме перлюстрация, и его письмо товарищу скорее всего использовали втемную используя служебное положение.Он глупец и не понимает, насколько серьезно он находится под микроскопом.Будем к нему справедливы, не надо обижаться на слова рассказанные кому то, кем то.Это некрасивый вброс. Мы возмущаемся,требуем от него быть социальной личностью.Это ведь не так. Тем более справедливость помогает понять что умственно-моральный уровень Кокорина -это уже определение.Человек-- кретин, он футболист и пусть играет если судьи позволят.Дальше все равно долго не протянет, на воле с такими зехерами находиться большая -непомерная удача.
морозз
морозз
   75 / 808
22 января в 15:36
Бомжи такие выдумщики, а замена полушария головного мозга отвечающего за адекватность принятия решения ему не понадобится? Будет бомж терминатор!
форева
форева
   328 / 808
22 января в 15:16
Какую только чушь с утра не встретишь на помойке.))
la_masia
la_masia ответил Sysanin101
   33 / 808
22 января в 15:10
...грозит замена коленного сустава??? После того, как адвокат Кокорина поговорил с нужными людьми в РФС, не с пустыми руками, разумеется, вдруг выяснилось, что Кокорину что-то там "УГРОЖАЕТ"!!! На свет резко появилось "НЕУТЕШИТЕЛЬНОЕ" заключение, которое призвано РАЗЖАЛОБИТЬ следствие и суд. Ведь впереди передача дела в суд и здесь самое время "ПОЯВЛЯТЬСЯ" всяким неутешительным заключениям. Причём, ВНИМАНИЕ!!!, заключение РФС КАРДИНАЛЬНО расходится с заключением врачей Зенита. По заключению врачей Зенита и специалистов, у которых Кокорин проходил реабилитацию, он полностью восстановился, а как только ЗАСЕЛ в СИЗО, так резко и сразу Кокорину, что-то там "УГРОЖАЕТ"! Вот, как ТОПОРНО работают адвокаты. Заключение РФС шито БЕЛЫМИ нитками и по Скрипалю - ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ и призвано разжалобить следствие и суд.
Мы бараны и ничего не понимаем, он пил чтобы заглушить боль.
berda2003
berda2003
   698 / 808
22 января в 15:05
мозги ему надо менять, в том числе...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   279 / 808
22 января в 14:59
Может лучше сразу ампутировать? Если ноги нет, она не будет болеть.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
22 января в 14:52
Прежде всего надо успокоить адвоката Кокорина, чтобы он не поднимал панику. С футболом Кокорин не завяжет. Даже если после такой "наистрашнейшей" ситуацией с коленом, вдруг, придется поставить протез, он сможет играть за паралимпийскую команду.)))
И при этом кроме коленного сустава попутно еще кое что заменить. Говорят уже освоили
la_masia
la_masia ответил Hypnoz
   33 / 808
22 января в 14:49
Выйдет через пару лет и заменит. Может ему и в тюрьме его разработают.
Не только колено)
Sysanin101
Sysanin101
22 января в 14:40
...грозит замена коленного сустава???
После того, как адвокат Кокорина поговорил с нужными людьми в РФС, не с пустыми руками, разумеется, вдруг выяснилось, что Кокорину что-то там "УГРОЖАЕТ"!!!
На свет резко появилось "НЕУТЕШИТЕЛЬНОЕ" заключение, которое призвано РАЗЖАЛОБИТЬ следствие и суд.
Ведь впереди передача дела в суд и здесь самое время "ПОЯВЛЯТЬСЯ" всяким неутешительным заключениям.
Причём, ВНИМАНИЕ!!!, заключение РФС КАРДИНАЛЬНО расходится с заключением врачей Зенита.
По заключению врачей Зенита и специалистов, у которых Кокорин проходил реабилитацию, он полностью восстановился, а как только ЗАСЕЛ в СИЗО, так резко и сразу Кокорину, что-то там "УГРОЖАЕТ"!
Вот, как ТОПОРНО работают адвокаты.
Заключение РФС шито БЕЛЫМИ нитками и по Скрипалю - ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ и призвано разжалобить следствие и суд.
dalex83
dalex83
   497 / 808
22 января в 14:08
В каждом баре в Питере держат стул чтоб огреть Кокорина )
Т34
Т34
   8 / 808
22 января в 14:05
Прежде всего надо успокоить адвоката Кокорина, чтобы он не поднимал панику. С футболом Кокорин не завяжет. Даже если после такой "наистрашнейшей" ситуацией с коленом, вдруг, придется поставить протез, он сможет играть за паралимпийскую команду.)))
ОПС
ОПС
   134 / 808
22 января в 14:04
Он назвал нас стадом баранов, а сам оказался паршивой овцой.
dalex83
dalex83
   497 / 808
22 января в 14:03
Кокорин : Моя фамиия Шариков )
Novograd
Novograd
   523 / 808
22 января в 14:01
новости новасти нате ваши новасти
Hypnoz
Hypnoz
   316 / 808
22 января в 13:53
Выйдет через пару лет и заменит. Может ему и в тюрьме его разработают.
Суеверный
Суеверный
   326 / 808
22 января в 13:36
Чем Кокорин отличается от других ? Тогда всех нужно отпустить за схожие деяния заключенных. А с "заменой" сустава... до первого апреля еще далеко. Я больше десятка раз разбивал, но так и пользуюсь данным при рождении. В гипсе трижды, прооперирован дважды, остальные случаи - консервативные методы. За пределами квартиры всегда в эластике. Есть только один плюс - резкую смену погоды порой предсказываю.
Василий 50
Василий 50
   194 / 808
22 января в 13:28
Из-за этого не выпустят, надо придумать что-то более жалостливое.
Скорее всего срок ареста этому животному еще и продлят.
mikysss
mikysss
   352 / 808
22 января в 13:26
посредством удара кувалдой
Шуnя771
Шуnя771
   235 / 808
22 января в 13:22
Нельзя менять один сустав футболисту - скорость ног разная будет, как в лесу... - по кругу перемещаться будет...
ermak6848
ermak6848
   216 / 808
22 января в 13:22
на лесоповал и так сойдёт ...
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