Кокорину может понадобиться замена коленного сустава

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что его подзащитному может понадобиться замена коленного сустава.
В марте Кокорин перенес операцию на колене, однако, по словам адвоката, из-за своего пребывания в СИЗО Кокорин не может полноценно тренироваться и завершить реабилитацию.
У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК «Зенит»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный.
После того, как адвокат Кокорина поговорил с нужными людьми в РФС, не с пустыми руками, разумеется, вдруг выяснилось, что Кокорину что-то там "УГРОЖАЕТ"!!!
На свет резко появилось "НЕУТЕШИТЕЛЬНОЕ" заключение, которое призвано РАЗЖАЛОБИТЬ следствие и суд.
Ведь впереди передача дела в суд и здесь самое время "ПОЯВЛЯТЬСЯ" всяким неутешительным заключениям.
Причём, ВНИМАНИЕ!!!, заключение РФС КАРДИНАЛЬНО расходится с заключением врачей Зенита.
По заключению врачей Зенита и специалистов, у которых Кокорин проходил реабилитацию, он полностью восстановился, а как только ЗАСЕЛ в СИЗО, так резко и сразу Кокорину, что-то там "УГРОЖАЕТ"!
Вот, как ТОПОРНО работают адвокаты.
Заключение РФС шито БЕЛЫМИ нитками и по Скрипалю - ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ и призвано разжалобить следствие и суд.
После того, как адвокат Кокорина поговорил с нужными людьми в РФС, не с пустыми руками, разумеется, вдруг выяснилось, что Кокорину что-то там "УГРОЖАЕТ"!!!
На свет резко появилось "НЕУТЕШИТЕЛЬНОЕ" заключение, которое призвано РАЗЖАЛОБИТЬ следствие и суд.
Ведь впереди передача дела в суд и здесь самое время "ПОЯВЛЯТЬСЯ" всяким неутешительным заключениям.
Причём, ВНИМАНИЕ!!!, заключение РФС КАРДИНАЛЬНО расходится с заключением врачей Зенита.
По заключению врачей Зенита и специалистов, у которых Кокорин проходил реабилитацию, он полностью восстановился, а как только ЗАСЕЛ в СИЗО, так резко и сразу Кокорину, что-то там "УГРОЖАЕТ"!
Вот, как ТОПОРНО работают адвокаты.
Заключение РФС шито БЕЛЫМИ нитками и по Скрипалю - ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ и призвано разжалобить следствие и суд.
Скорее всего срок ареста этому животному еще и продлят.
Скорее всего срок ареста этому животному еще и продлят.