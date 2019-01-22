Кокорину может понадобиться замена коленного сустава

22 января 2019, 12:11

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что его подзащитному может понадобиться замена коленного сустава.

В марте Кокорин перенес операцию на колене, однако, по словам адвоката, из-за своего пребывания в СИЗО Кокорин не может полноценно тренироваться и завершить реабилитацию.