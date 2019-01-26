Гюндоган, Пайет и Толиссо пожертвовали деньги на поиск Салы

сегодня, 21:11

Кампания по сбору средств на частный поиск пропавшего футболиста Эмилиано Салы идет полным ходом. За несколько дней собрано 130 тысяч фунтов, пожертвования внесли более двух тысяч человек.

Известно, что 25 тысяч евро на благое дело пожертвовал полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо. Также свой вклад внесли Корентен Толиссо («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Демарай Грей («Лестер») и Димитри Пайет («Марсель»).

Самолет с Эмилиано Салой на борту пропал над Ла-Маншем 21 января. До сих пор поиски не дали никаких результатов.