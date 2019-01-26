Гюндоган, Пайет и Толиссо пожертвовали деньги на поиск Салы

Кампания по сбору средств на частный поиск пропавшего футболиста Эмилиано Салы идет полным ходом. За несколько дней собрано 130 тысяч фунтов, пожертвования внесли более двух тысяч человек.
Известно, что 25 тысяч евро на благое дело пожертвовал полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо. Также свой вклад внесли Корентен Толиссо («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Демарай Грей («Лестер») и Димитри Пайет («Марсель»).
Самолет с Эмилиано Салой на борту пропал над Ла-Маншем 21 января. До сих пор поиски не дали никаких результатов.
Респект.
Теперь пущяй Лео с Роном организуют все остальное,
ожиревшие агенты скинуться,папки сутеры оставят свои пять копеек,Уефа и ФИФА возьмут все под контроль.
Почему б и нет?
Ведь футболисты играют под их эгидой????,
А тут,эти чинуши потерялись.....
Респект.
Теперь пущяй Лео с Роном организуют все остальное,
ожиревшие агенты скинуться,папки сутеры оставят свои пять копеек,Уефа и ФИФА возьмут все под контроль.
Почему б и нет?
Ведь футболисты играют под их эгидой????,
А тут,эти чинуши потерялись.....