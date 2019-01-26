Рабьо пожертвовал 25 тысяч евро на поиски Салы

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Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо пожертвовал 25 тысяч евро на поисково-спасательную операцию для нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы, самолет с которым 21 января пропал над Ла-Маншем.

Напомним, что самолет с Салой на борту пропал близ острова Гернси. Местная полиция в четверг прекратила активные поиски футболиста и пилота, после чего семья игрока открыла сбор средств на продолжение поисковой операции. Рабьо пожертвовал 1/12 часть от требуемой суммы - всего семья Салы хочет собрать 300 тысяч евро.