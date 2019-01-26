Касерес прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования

сегодня, 13:52

Пресс-служба «Ювентуса» показала фотографии с защитником «Лацио» Мартином Касересом, который сегодня утром прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования. Сегодня футболист должен подписать контракт с «Юве».

Это уже третье пришествие Касереса в «Ювентус», ранее он выступал за туринский клуб в сезоне-2009/10, а также с 2012-го по 2016 год.

