Касерес прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования

Пресс-служба «Ювентуса» показала фотографии с защитником «Лацио» Мартином Касересом, который сегодня утром прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования. Сегодня футболист должен подписать контракт с «Юве».
Это уже третье пришествие Касереса в «Ювентус», ранее он выступал за туринский клуб в сезоне-2009/10, а также с 2012-го по 2016 год.
Аха-ха)
Аха-ха)
Только и умеете что Фиорентину ослаблять=)
Только и умеете что Фиорентину ослаблять=)
В нашем Интэре не бояцца касерасов, у нас каждый второй из южной америки!!!! Наш Ли Куань Ю должным оброзом сриогируёт на подписание какова та урукхайского проходимца, тряхнёт пальмой в аргинтине и накупит ещё 20 педров и негров!!! Потом они пойдут в баню к касерасу и будут подслушивать его тайные разговоры! А мы приведём ему туда икардю, пусть он накажит Ванду Наро за ниверность!!!!111111
В нашем Интэре не бояцца касерасов, у нас каждый второй из южной америки!!!! Наш Ли Куань Ю должным оброзом сриогируёт на подписание какова та урукхайского проходимца, тряхнёт пальмой в аргинтине и накупит ещё 20 педров и негров!!! Потом они пойдут в баню к касерасу и будут подслушивать его тайные разговоры! А мы приведём ему туда икардю, пусть он накажит Ванду Наро за ниверность!!!!111111