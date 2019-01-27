Виейра: «Жаль Анри»

Наставник «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал увольнение Тьерри Анри с поста главного тренера «Монако».
Жаль, мне очень грустно, особенно когда смотришь на эту ситуацию со стороны. Надеюсь, что Анри продолжит тренерскую работу, ведь любой опыт полезен.
В прошлом оба специалиста долгое время играли вместе за лондонский «Арсенал».
вначали слили жардима потом вернули, накупили всяких бесполезных бревен и головиных. нормальных игроков продали, так что сами виноваты в этом положение.
вначали слили жардима потом вернули, накупили всяких бесполезных бревен и головиных. нормальных игроков продали, так что сами виноваты в этом положение.