Соареш: «Возможность носить футболку „нерадзурри“ - моя мечта»

Новобранец «Интера» Седрик Соареш поделился первыми впечатлениями после перехода в итальянский клуб.

Я действительно счастлив, «Интер» - невероятный клуб. Возможность носить футболку «нерадзурри» - моя мечта.

Мне нравится стиль игры Лучано Спаллетти. Я смотрел некоторые игры «Интера».

Важно, чтобы характеристики игрока соответствовали техническому проекту. Я уверен, что смогу хорошо адаптироваться в этой команде. Конечно, мне потребуется некоторое время, но с помощью своих товарищей по команде я смогу быстро улучшить свою форму.