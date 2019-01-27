Соареш: «Возможность носить футболку „нерадзурри“ - моя мечта»

Новобранец «Интера» Седрик Соареш поделился первыми впечатлениями после перехода в итальянский клуб.
Я действительно счастлив, «Интер» - невероятный клуб. Возможность носить футболку «нерадзурри» - моя мечта.
Мне нравится стиль игры Лучано Спаллетти. Я смотрел некоторые игры «Интера».
Важно, чтобы характеристики игрока соответствовали техническому проекту. Я уверен, что смогу хорошо адаптироваться в этой команде. Конечно, мне потребуется некоторое время, но с помощью своих товарищей по команде я смогу быстро улучшить свою форму.
Хотя, конечно, все понимают, что это синоним "Интера" для любого нормального болельщика, но продолжают делать вид, будто это не так.
Хотя, конечно, все понимают, что это синоним "Интера" для любого нормального болельщика, но продолжают делать вид, будто это не так.
Ну ладно, к странностям тут уже все привыкли.
Ну ладно, к странностям тут уже все привыкли.
Что он от тебя хотел? Будь с ним осторожен.)
Что он от тебя хотел? Будь с ним осторожен.)
Конечно, Икарди научит тебя, как забивать один гол в 8ми последних матчах,
Перишич - как бегать весь сезон как бесполезный бот,
Жоау Мариу - как быть игроком уровня ФНЛ и при этом играть в Серии А,
Спалетти - как провалить все, что можно, но все равно оставаться в шоколаде
Сможешь, быстро сможешь))
Конечно, Икарди научит тебя, как забивать один гол в 8ми последних матчах,
Перишич - как бегать весь сезон как бесполезный бот,
Жоау Мариу - как быть игроком уровня ФНЛ и при этом играть в Серии А,
Спалетти - как провалить все, что можно, но все равно оставаться в шоколаде
Сможешь, быстро сможешь))
Звучит как "Я видел некоторое..."
Звучит как "Я видел некоторое..."
Хоть бы соврал, что смотрел именно все игры. А так, что за мечта-то такая, когда всего лишь "некоторые". ))
Хоть бы соврал, что смотрел именно все игры. А так, что за мечта-то такая, когда всего лишь "некоторые". ))