Пиоли: «Если мы хотим еврокубки, то нужно набирать больше очков»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Серии А против «Кьево».

Если мы хотим претендовать на еврокубки, нам нужно набирать гораздо больше очков, чем в первой половине сезона. Прямо сейчас мы уже должны набирать темп.

«Кьево» будет агрессивно себя вести, захочет сбить нас с ног. Мы работали над ошибками, которые совершили на прошлой неделе. Нужно исключить некоторые наивные и глупые действия из нашей игры.