Пеллегрини: «Это катастрофа»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.
Это очень легко объяснить. На поле встретились две разных команды. Одна хотела победить, а вторая играла без какого-либо желания. Возможно, что наши игроки думали, что пройдут в следующий раунд из-за того, что играют в АПЛ. «Уимблдон» играл с большим желанием победить и заслуженно одержал победу. Меня очень расстроило это поражение. Это катастрофа.
Ранее из Кубка Англии также вылетел «Арсенал».
НАХОДИТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ
Это было очень мощно. Причем полуосновным составом, который в не лучшие годы даже основным был. Причем еще выпустив основную силу во втором тайме.
Ну, я думаю, боты вроде Нобла, Кэролла, Чичарито доказали вчера, по кому Чемпионшип плачет.
"Одна хотела победить, а вторая играла без какого-либо желания."
Ну да, одна очень хотела победить в третьем дивизионе, все не могла, и вылетала в 4й, но тут попались Кэроллы для битья из АПЛ и она, наконец, выиграла)))
НАХОДИТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ
Это было очень мощно. Причем полуосновным составом, который в не лучшие годы даже основным был. Причем еще выпустив основную силу во втором тайме.
Ну, я думаю, боты вроде Нобла, Кэролла, Чичарито доказали вчера, по кому Чемпионшип плачет.
"Одна хотела победить, а вторая играла без какого-либо желания."
Ну да, одна очень хотела победить в третьем дивизионе, все не могла, и вылетала в 4й, но тут попались Кэроллы для битья из АПЛ и она, наконец, выиграла)))