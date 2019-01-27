Пеллегрини: «Это катастрофа»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.

Это очень легко объяснить. На поле встретились две разных команды. Одна хотела победить, а вторая играла без какого-либо желания. Возможно, что наши игроки думали, что пройдут в следующий раунд из-за того, что играют в АПЛ . «Уимблдон» играл с большим желанием победить и заслуженно одержал победу. Меня очень расстроило это поражение. Это катастрофа.