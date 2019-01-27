Алиссон: «Верю, что мы сможем победить в АПЛ»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассуждает о борьбе за чемпионство в АПЛ .

У нас есть все качества, чтобы бороться за самые высокие места, в этом нет никаких сомнений. Но впереди у нас долгий путь и нам нужна уверенность. «Манчестер Сити» показал свою силу, уверенно победив в прошлом сезоне. Они также совершили несколько трансферов перед нынешней кампанией, став еще лучше. «Сити» большие фавориты в этой гонке. Впрочем, я верю в нашу команду.