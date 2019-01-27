Сегодня у футболистов ЦСКА запланировано две тренировки

Футболисты ЦСКА продолжают подготовку ко второй части сезона в Кампоаморе.
Сегодня утром игроки провели тренировку на втором сборе. На занятии из-за инфекции отсутствовал полузащитник Арнор Сигурдссон. Ожидается, что исландский хавбек присоединится к одноклубникам сегодня. На вечер у «армейцев» запланирована ещё одна тренировка.
29 января - «Нордшелланд» (Дания)
2 февраля – «Сарпсборг 08» (Норвегия)
6 февраля – «Одд» (Норвегия)
7 февраля – «Согндал» (Норвегия)
29 января - «Нордшелланд» (Дания)
2 февраля – «Сарпсборг 08» (Норвегия)
6 февраля – «Одд» (Норвегия)
7 февраля – «Согндал» (Норвегия)
Иначе 16-18-летним ребятам будет очень несдобровать.
Иначе 16-18-летним ребятам будет очень несдобровать.