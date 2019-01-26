Сигурдссон подхватил инфекцию и пропускает тренировку ЦСКА

сегодня, 17:28

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон пропускает сегодняшнюю тренировку «армейцев» из-за пищевой токсикоинфекции. Все остальные игроки в строю. Часть занятия «красно-синих» прошла в тренажерном зале, после чего команда приступила к работе на поле. Напомним, что ЦСКА начал уже свой второй сбор в Испании, в рамках него запланированы четыре контрольных поединка. Даты и время их начала будут опубликованы в ближайшее время.