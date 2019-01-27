Тренировка «Зенита» началась с минуты молчания

сегодня, 12:08

Сообщается, что игроки и тренерский штаб «Зенита» начали тренировку в Катаре с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда.

Сегодня отмечается 75-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны.

Напомним, что «Зенит» завтра проведёт матч Кубок Матч Премьер с «Ростовом».

Недавно «Спартак» одержал крупную победу над «Зенитом».