Тренировка «Зенита» началась с минуты молчания

Сообщается, что игроки и тренерский штаб «Зенита» начали тренировку в Катаре с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда.
Сегодня отмечается 75-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны.
Напомним, что «Зенит» завтра проведёт матч Кубок Матч Премьер с «Ростовом».
Недавно «Спартак» одержал крупную победу над «Зенитом».
Вечная память жителям и защитникам непокоренного города!!!
Вечная память жителям и защитникам непокоренного города!!!
Светлая память нашим защитникам..
Светлая память нашим защитникам..
https://www.youtube.com/watch?v=v-MqAM9iQx4