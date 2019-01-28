Испанский клуб отстранили от участия в профессиональных турнирах на 3 года

сегодня, 18:53

Футбольный клуб «Реус», выступающий во втором испанском дивизионе, отстранен от участия в профессиональных турнирах на три года. Такое наказание клуб получил из-за невыплаты задолженности перед футболистами.

Кроме того, на «Реус» наложен штраф в размере 250 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милану» грозит отстранение от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.