Испанский клуб отстранили от участия в профессиональных турнирах на 3 года

Футбольный клуб «Реус», выступающий во втором испанском дивизионе, отстранен от участия в профессиональных турнирах на три года. Такое наказание клуб получил из-за невыплаты задолженности перед футболистами.
Кроме того, на «Реус» наложен штраф в размере 250 тысяч евро.
Напомним, ранее сообщалось, что «Милану» грозит отстранение от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Взять к примеру Анжи летом исчезнет, придут кредиторы, а куда придут? Ни базы ни стадиона ничего нету. Клуб призрак!
Взять к примеру Анжи летом исчезнет, придут кредиторы, а куда придут? Ни базы ни стадиона ничего нету. Клуб призрак!