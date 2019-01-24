КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Рубин»

24 января 2019, 21:27

Состоялось очередное заседание КДК РФС .

На заседании было принято оштрафовать «Спартак» на 120 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время первого домашнего матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1).