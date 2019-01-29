«Зенит» договорился о покупке Акуньи за 16 млн евро

«Зенит» договорился со «Спортингом» о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи.
Сумма трансфера составит 16 млн евро. Еще 4 млн «Спортинг» сможет получить в качестве бонусов.
Переход должен состояться в ближайшее время. Отмечается, что в услугах Акуньи заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Футболист может сыграть как в центре полузащиты, так и левого защитника или вингера.
Паредаса купили за 23 +6 бонусов.
Зарплату выплатили около10ти.
Продали за 40.
Итого прибыль составила 1 миллион евро.
На эту прибыль были куплены
1 Ракицкий - 10 +2 миллиона
2 Акунья матата - 20+6 миллионов евро
И газпром еще остался в ПЛЮСЕ!!!
Паредаса купили за 23 +6 бонусов.
Зарплату выплатили около10ти.
Продали за 40.
Итого прибыль составила 1 миллион евро.
На эту прибыль были куплены
1 Ракицкий - 10 +2 миллиона
2 Акунья матата - 20+6 миллионов евро
И газпром еще остался в ПЛЮСЕ!!!
Ловят бомжи Акуня.
Тянут сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....
Ну в общем рифма подскажет, что там
Ловят бомжи Акуня.
Тянут сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....
Ну в общем рифма подскажет, что там