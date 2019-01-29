«Зенит» договорился о покупке Акуньи за 16 млн евро

сегодня, 13:25

«Зенит» договорился со «Спортингом» о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи.

Сумма трансфера составит 16 млн евро. Еще 4 млн «Спортинг» сможет получить в качестве бонусов.

Переход должен состояться в ближайшее время. Отмечается, что в услугах Акуньи заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Футболист может сыграть как в центре полузащиты, так и левого защитника или вингера.