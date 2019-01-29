«Зенит» договорился о покупке Акуньи за 16 млн евро

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 67’ Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 11’ Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:0 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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«Зенит» договорился о покупке Акуньи за 16 млн евро

сегодня, 13:25

«Зенит» договорился со «Спортингом» о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи.

Сумма трансфера составит 16 млн евро. Еще 4 млн «Спортинг» сможет получить в качестве бонусов. 

Переход должен состояться в ближайшее время. Отмечается, что в услугах Акуньи заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Футболист может сыграть как в центре полузащиты, так и левого защитника или вингера.

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Все комментарии
Физручини
Физручини ответил spartach n1
   689 / 792
сегодня в 14:57
С такой покупкой борьба за пятое место обостряется до предела !
не твое, вот ты и бесишься
Лакшери
Лакшери
   40 / 792
сегодня в 14:55
Ок , еще напа срочно
spartach n1
spartach n1
   2 / 792
сегодня в 14:50
kotmyshka
kotmyshka
   146 / 792
сегодня в 14:49
На позицию Жиркова?
МКС
МКС
   26 / 792
сегодня в 14:48
Обожаю Газ промовскую арифметику.

Паредаса купили за 23 +6 бонусов.

Зарплату выплатили около10ти.

Продали за 40.

Итого прибыль составила 1 миллион евро.

На эту прибыль были куплены

1 Ракицкий - 10 +2 миллиона

2 Акунья матата - 20+6 миллионов евро


И газпром еще остался в ПЛЮСЕ!!!
ОПС
ОПС
   140 / 792
сегодня в 14:46
Акунья так Акунья. Все интереснее будут матчи.
spartach n1
spartach n1
   2 / 792
сегодня в 14:42
С такой покупкой борьба за пятое место обостряется до предела !
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов ответил STVA 1
   179 / 792
сегодня в 14:39
Ракицкий это явное усиление , а вот это....?
не известно
zenitforfun
zenitforfun ответил kolpankolpan
   448 / 792
сегодня в 14:39
Сколько же их и все в центре! Нобоа, Краневиттер,Акунья,Кузяев,и ни одного хорошего опорника.Из названных только у Нобоа есть пас.А ему уже достаточно годков.Вот и играем забросом мяча , да лошадиным бегом тренированного тела.Правда есть способный пенсионер Иванович в защите.Ну и динамовский воспитанник Какоша на нарах, как вложение в туманное будущее Гулага.
Мусаев неплохо себя сейчас проявляет - это я про опорника..
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 792
сегодня в 14:38
Добротный трансфер провернул Зенит! Поздравляю сине-бело-голубых с отличным приобретением) Количество аргентинцев в питерском клубе осталось неизменным.
номер 12
номер 12 ответил Дмитрий Климович 2
   141 / 792
сегодня в 14:32
Купили за 16 а продадут за 6 !
Ему 27. Куда его продадут?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   61 / 792
сегодня в 14:28
Купили за 16 а продадут за 6 !
zzzzenittt
zzzzenittt ответил kolpankolpan
   683 / 792
сегодня в 14:24
Он фланговый. Может играть в защите.
Raketas80
Raketas80
   180 / 792
сегодня в 14:10
Наконец то у Зенита был трансферный запор. Сейчас первым пошел Ракицкий сейчас прорвет. Акунья очень хороший трансфер.
Большой Карай
Большой Карай
   338 / 792
сегодня в 14:10
Снова аргентинец так сказать к нам едет. Ну что посмотрим.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 14:08
Стыдно мне немного за спартаковцев с тремя высшими, ребят. Завидовать не хорошо.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   48 / 792
сегодня в 14:06
Эх, хвост-чешуя!
Ловят бомжи Акуня.
Тянут сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....

Ну в общем рифма подскажет, что там
FILL3286
FILL3286 ответил Grabovsky
   20 / 792
сегодня в 14:04
За педрито и зулусом следил бы лучше айротон еще в придачу .
я джулией паредасам акиньей слежу
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил 25процентный клоун
   88 / 792
сегодня в 14:02
Ахах,кто это ? 20 млн за 1 гол ))) Глушаков два за неделю забил
Сравнил Глушакова))) который в дворовой футбол играет.
Брулин
Брулин
   166 / 792
сегодня в 14:00
пошла горячая вода,кто там следующий?
Evilhuman
Evilhuman
   344 / 792
сегодня в 13:59
Хорошие новости одна за другой, бедные хряки...
ДСА
ДСА
   154 / 792
сегодня в 13:54
Сейчас быстренько деньги с продажи Паредеса и раскидают.
Zenit_84
Zenit_84
   56 / 792
сегодня в 13:52
опять аргентинец! На них свет клином что ли сошелся?
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака ответил Grabovsky
   62 / 792
сегодня в 13:49
За педрито и зулусом следил бы лучше айротон еще в придачу .
У них клуб Педров и негров, а еще чего-то говорит.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 792
сегодня в 13:47
Ахах,кто это ? 20 млн за 1 гол ))) Глушаков два за неделю забил
Grabovsky
Grabovsky ответил FILL3286
   655 / 792
сегодня в 13:46
За педрито и зулусом следил бы лучше айротон еще в придачу .
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил piercman
   88 / 792
сегодня в 13:46
в тарасовке сегодня явно плохой день)
Если еще и проиграют Локо тогда вообще обьсерутся свиньи.)))
Крылья чемпик
Крылья чемпик
   624 / 792
сегодня в 13:45
В прошлом сезоне в Спортинге драка была с болельщиками,так,что может легко уйти
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   42 / 792
сегодня в 13:43
Наконец то пошла движуха на трансферном рынке у Зенита.
Mangur
Mangur
   294 / 792
сегодня в 13:42
"Газпрём" могет себе позволить.
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