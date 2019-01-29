Зе Луиш готов перейти в «Галатасарай». Турки предлагают € 10 млн за игрока

сегодня, 06:39

Нападающий «Спартака» Зе Луиш приблизился к тому, чтобы стать игроком «Галатасарая». По информации источника, турецкий клуб предложил форварду контракт на 3.5 года с ежегодным окладом в € 3 млн. 28-летний футболист дал предварительное согласие на переход и будет ждать окончания переговоров между клубами.

Также сообщается, что «львы» увеличили своё предложение «Спартаку» до € 10 млн. Предыдущее предложение в размере € 7.5 млн «Спартак» отклонил. Источник отмечает, что «красно-белые» будут настаивать на € 15 млн, но в итоге клубы могут сойтись на 13 млн евро.