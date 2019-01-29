Арустамян: «Владелец ПСЖ интересовался мнением Черчесова о Паредесе»

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о подробностях переговоров между «Зенитом» и «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику петербургского клуба Леандро Паредесу.

Когда Паредес переходил в «Зенит» в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам, а также подъёмных игроку достигла около 7 млн евро. Всё логично: Паредес всегда был лакомым кусочком для европейских топ-клубов. Но «Зенит» тогда грамотно воспользовался ситуацией. «Рома» должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП . Зенит довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 млн евро. Естественно, возникли другие сопутствующие затраты в виде подъёмных и комиссионных.

Прошло полтора года, и аппетиты агентов и игрока не сильно уменьшились. Но «Зенит» чётко дал понять: больше никаких выплат агентам и посредникам. Пусть, мол, всё берёт на себя ПСЖ . Собственно, «Зенит» хочет все 45 млн на свой счёт, и никаких трат посредникам. Это логично и правильно. Поэтому ПСЖ , как бы это смешно ни звучало, сейчас торгуется просто за комиссию агентам. Думаю, что, конечно, доторгуется. Тем более что сам Лео уже считает себя парижанином.