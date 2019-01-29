Арустамян: «Владелец ПСЖ интересовался мнением Черчесова о Паредесе»

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о подробностях переговоров между «Зенитом» и «Пари Сен-Жермен» по полузащитнику петербургского клуба Леандро Паредесу.
Когда Паредес переходил в «Зенит» в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам, а также подъёмных игроку достигла около 7 млн евро. Всё логично: Паредес всегда был лакомым кусочком для европейских топ-клубов. Но «Зенит» тогда грамотно воспользовался ситуацией. «Рома» должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП. Зенит довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 млн евро. Естественно, возникли другие сопутствующие затраты в виде подъёмных и комиссионных.
Прошло полтора года, и аппетиты агентов и игрока не сильно уменьшились. Но «Зенит» чётко дал понять: больше никаких выплат агентам и посредникам. Пусть, мол, всё берёт на себя ПСЖ. Собственно, «Зенит» хочет все 45 млн на свой счёт, и никаких трат посредникам. Это логично и правильно. Поэтому ПСЖ, как бы это смешно ни звучало, сейчас торгуется просто за комиссию агентам. Думаю, что, конечно, доторгуется. Тем более что сам Лео уже считает себя парижанином.
Ещё один любопытный факт. Вы, наверное, в курсе, кто владеет ПСЖ? Эмир Катара, один из богатейших людей мира Тамим бин Хамад Аль Тани. Так вот, перед сделкой в Дохе у него случился ужин с Сергеем Прядкиным и Станиславом Черчесовым, которые сейчас гостят на Кубке Матч Премьер в Дохе. Помимо благодарностей за победу на чемпионате мира над Саудовской Аравией, Аль-Тани очень интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса. Мол, за кого я торгуюсь уже две недели, и стоит ли он 45 млн евро? Видимо, эмир получил положительную оценку талантам аргентинца. Хотя мы знаем, как дипломатичен тренер сборной России в таких вопросах.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель недавно сообщил, что в клубе уже давно ждут трансфера Паредеса.