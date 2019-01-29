Воронин: «Ракицкий сможет усилить „Зенит“»

Бывший футболист сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о трансфере Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».

Ракицкий стабильно выступал и за сборную, и за клуб, он сможет усилить «Зенит». Он знает язык, здесь тот же менталитет, так что проблем с адаптацией у него не будет. Также в тренерском штабе работает Анатолий Тимощук, они вместе выступали за «Шахтёр».

В «Зените» довольно большая группа защитников, есть и Иванович, и Мевля, но Семак знает, для чего делает этот трансфер. Он не стал бы приглашать игрока за такие деньги и на такие условия, чтобы посадить его на лавку.