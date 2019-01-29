Аллегри: «Мы фавориты Лиги чемпионов? Это безумие»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что не считает свою команду фаворитом в Лиге чемпионов.

Нигде не написано, что мы являемся фаворитами Лиги чемпионов. Это просто безумие.

В чемпионате страны можно себе позволить проиграть в одной игре, ведь всего их будет 38. Однако этого нельзя сказать про Лигу чемпионов.