Украинский журналист: «Ракицкий больше не получит вызова в сборную Украины»

Украинский спортивный журналист Артем Франков поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом я пытаюсь рассматривать этот трансфер с практической точки зрения, а со стороны коммерческой - он выгоден всем.

Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста. Почему? По политическим причинам, и никаким другим. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.

Понимал ли Ярослав, что, перейдя в «Зенит», лишится шансов выступать за сборную? Разумеется. Думаю, он взвешивал все стороны этого трансфера, в том числе и имиджевую. Понятно, что «Шахтеру» в этом плане было безразлично. А Ракицкий много лет успешно выступал за национальную команду. И это не могло не оставить у него определенного осадка в душе. Он прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.

Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный «срач».