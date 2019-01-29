Украинский журналист: «Ракицкий больше не получит вызова в сборную Украины»

Украинский спортивный журналист Артем Франков поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».
Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом я пытаюсь рассматривать этот трансфер с практической точки зрения, а со стороны коммерческой - он выгоден всем.
Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста. Почему? По политическим причинам, и никаким другим. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.
Понимал ли Ярослав, что, перейдя в «Зенит», лишится шансов выступать за сборную? Разумеется. Думаю, он взвешивал все стороны этого трансфера, в том числе и имиджевую. Понятно, что «Шахтеру» в этом плане было безразлично. А Ракицкий много лет успешно выступал за национальную команду. И это не могло не оставить у него определенного осадка в душе. Он прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.
Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный «срач».
Джастин Гэтлин, замечу, за второй раз вообще
дается пожизненная дисква, так вот оба раза
едет на Олимпийские игры. Да, все верно,
кто спонсирует по аналогии с крылатостью :
кто девушке платит, то ее и танцует )
Джастин Гэтлин, замечу, за второй раз вообще
дается пожизненная дисква, так вот оба раза
едет на Олимпийские игры. Да, все верно,
кто спонсирует по аналогии с крылатостью :
кто девушке платит, то ее и танцует )
Зато наша Шарапова чуть живая, отбывает наказание...
Зато наша Шарапова чуть живая, отбывает наказание...
от Северного потока, не подумал ? ) Вот и вся их гордость,
как выгодой запахло, сразу пиндосам и высказали свое фи )
Потому что ИМ ВЫГОДНО в данном ракурсе, а было бы
просто это НЕ ВЫГОДНО, так и дальше бы подлаивали
своим "партнерам", а когда речь зашла о вливании в свою казну,
сразу же проявились немецкий прагматизм и холодный расчет )
от Северного потока, не подумал ? ) Вот и вся их гордость,
как выгодой запахло, сразу пиндосам и высказали свое фи )
Потому что ИМ ВЫГОДНО в данном ракурсе, а было бы
просто это НЕ ВЫГОДНО, так и дальше бы подлаивали
своим "партнерам", а когда речь зашла о вливании в свою казну,
сразу же проявились немецкий прагматизм и холодный расчет )
Как говориться - "Имеют полное право")
Как говориться - "Имеют полное право")
Скажи Вида это не после матча с россиянами,
а после игры с англичанами или в финале,
никаких вопросов к нему. Он же лишний раз
лизнул перед вашими в силу того, что в Динамо.
Тем самым спровоцировав лишний раз и так
далеко не близкие отношения, а еще и в силу
своей недалекости, разумный этого бы не сделал.
А как бьется в десна ваш наиРОшенейший
с пиндосиками- это вообще, отдельная политка,
вылавливает моменты показать, что Трамп
в восторге от встречи с вашим главнейшим .)
Деньги хорватам за победу над бритосами ?)
Вообще-то к хорватам просто благодарность
еще с поры когда они в не решающем для них
особо матче, сыграли профессионально.
В потспредство икру, мягкие игрушки, цветы
и прочие благодарности для тебя видимо бабло )
А насчет реальных денег-факты в виде копий оплаты
скинь прямо оздесь, сканы или еще что, а не один трёп.
Допинг с подачи Родченкова, который уже не являлся
должностным лицом и с подачи хейтера России Зеппельта ? )
Ты серьезно ? Вот это как раз политика, когда астматики
по терапевтическим рекомендациям жрут всякие препараты
и спокойно едут на Олимпиаду, и их не напрягают в 3 часа ночи
комиссары WADA, вот где политика, а не локальные эпизоды .
Скажи Вида это не после матча с россиянами,
а после игры с англичанами или в финале,
никаких вопросов к нему. Он же лишний раз
лизнул перед вашими в силу того, что в Динамо.
Тем самым спровоцировав лишний раз и так
далеко не близкие отношения, а еще и в силу
своей недалекости, разумный этого бы не сделал.
А как бьется в десна ваш наиРОшенейший
с пиндосиками- это вообще, отдельная политка,
вылавливает моменты показать, что Трамп
в восторге от встречи с вашим главнейшим .)
Деньги хорватам за победу над бритосами ?)
Вообще-то к хорватам просто благодарность
еще с поры когда они в не решающем для них
особо матче, сыграли профессионально.
В потспредство икру, мягкие игрушки, цветы
и прочие благодарности для тебя видимо бабло )
А насчет реальных денег-факты в виде копий оплаты
скинь прямо оздесь, сканы или еще что, а не один трёп.
Допинг с подачи Родченкова, который уже не являлся
должностным лицом и с подачи хейтера России Зеппельта ? )
Ты серьезно ? Вот это как раз политика, когда астматики
по терапевтическим рекомендациям жрут всякие препараты
и спокойно едут на Олимпиаду, и их не напрягают в 3 часа ночи
комиссары WADA, вот где политика, а не локальные эпизоды .
Потому что они поехали в Россию деньги зарабатывать на концертах?
Так немало людей едут в Россию деньги зарабатывать(и не только в Россию), обычные украинцы теперь тоже не нужны Украине?
Потому что они поехали в Россию деньги зарабатывать на концертах?
Так немало людей едут в Россию деньги зарабатывать(и не только в Россию), обычные украинцы теперь тоже не нужны Украине?
При том, что ни те, кто показывают, ни те, кому показывают, никакого отношения к этим победам не имеют, более того, тем, кто отношение к ним действительно имеет, было бы очень стыдно знать, что они боролись за мирное небо над головой и за процветающую страну, но мирное небо и процветающая страна в Германии, а у нас вокруг враги, и процветающей страны нет даже в представлении чиновников, насколько бы они не были оторваны от реальности)
При том, что ни те, кто показывают, ни те, кому показывают, никакого отношения к этим победам не имеют, более того, тем, кто отношение к ним действительно имеет, было бы очень стыдно знать, что они боролись за мирное небо над головой и за процветающую страну, но мирное небо и процветающая страна в Германии, а у нас вокруг враги, и процветающей страны нет даже в представлении чиновников, насколько бы они не были оторваны от реальности)
Лорак у меня в городе выступала в декабре прошлого года, а на ее сайте начиная с февраля, тур по России расписан.
Лобода она в принципе в международный тур отправилась, но до конца апреля она выступит в двух российских городах...Москва и Калининград.
В Россию не приезжают только по личным убеждениям. Никто там как и у нас особо никого не держит насильно. Главное в интервью языком не трепать лишний раз на тему отношений РФ и Украины.
Лорак у меня в городе выступала в декабре прошлого года, а на ее сайте начиная с февраля, тур по России расписан.
Лобода она в принципе в международный тур отправилась, но до конца апреля она выступит в двух российских городах...Москва и Калининград.
В Россию не приезжают только по личным убеждениям. Никто там как и у нас особо никого не держит насильно. Главное в интервью языком не трепать лишний раз на тему отношений РФ и Украины.
через год пожалеет в какую яму попал
через год пожалеет в какую яму попал