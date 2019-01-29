Украинский журналист: «Ракицкий больше не получит вызова в сборную Украины»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 67’ Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 11’ Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:0 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Украинский журналист: «Ракицкий больше не получит вызова в сборную Украины»

сегодня, 13:53

Украинский спортивный журналист Артем Франков поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом я пытаюсь рассматривать этот трансфер с практической точки зрения, а со стороны коммерческой - он выгоден всем.

Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста. Почему? По политическим причинам, и никаким другим. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.

Понимал ли Ярослав, что, перейдя в «Зенит», лишится шансов выступать за сборную? Разумеется. Думаю, он взвешивал все стороны этого трансфера, в том числе и имиджевую. Понятно, что «Шахтеру» в этом плане было безразлично. А Ракицкий много лет успешно выступал за национальную команду. И это не могло не оставить у него определенного осадка в душе. Он прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.

Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный «срач».

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Все комментарии
Goger90
Goger90 ответил 1kasat111
   592 / 792
сегодня в 14:58
Нашли чье мнение опубликовать) Этот бендеровский прихвостень с татуировкой "Дырнамо Куев" на всю спину патологически ненавидит Россию, Донецк, Шахтер и все, что с ними связано)
Ну, справедливости ради, тут он в целом всё нормально расписал практически без личной оценки.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   234 / 792
сегодня в 14:58
Франков, один из немногих адекватов в Украине, поэтому, иногда его читаю. Что касается сборной Украины, то здесь всё очень просто, а именно: Обидно, терять место в сборной- Испании, ФРГ, Аргентины или Бразилии. Это великие сборные, с именем и тд. А Украина, это ваще, что такое??? Кто, знает эту страну, кто ею интересуется??? Украина, вообще известна миру только благодаря России и СССР. Какой футбол на Украине в последние годы??? Никакого!!! О чём, ваще базар??? Ярик правильно сделал, что свалил. Другое дело, как Шахтёр обойдётся без него.... А так, всё путём, пусть хохлы и дальше- воруют, грабят, разводят корупцию самую страшную в Европе и лижут ж.....у америкосам. Уважающие себя люди, в том числе и футболисты, там не живут.
dimagas1
dimagas1 ответил Братья за Спартак
   116 / 792
сегодня в 14:57
Ярослав прекрасно понял, что надо валить из страны 404.
Прямо в ОАР?
dimagas1
dimagas1 ответил NAZAR 007
   116 / 792
сегодня в 14:56
Обратную связь ? ) Ну что же, лови, обратную связь. Скажи Вида это не после матча с россиянами, а после игры с англичанами или в финале, никаких вопросов к нему. Он же лишний раз лизнул перед вашими в силу того, что в Динамо. Тем самым спровоцировав лишний раз и так далеко не близкие отношения, а еще и в силу своей недалекости, разумный этого бы не сделал. А как бьется в десна ваш наиРОшенейший с пиндосиками- это вообще, отдельная политка, вылавливает моменты показать, что Трамп в восторге от встречи с вашим главнейшим .) Деньги хорватам за победу над бритосами ?) Вообще-то к хорватам просто благодарность еще с поры когда они в не решающем для них особо матче, сыграли профессионально. В потспредство икру, мягкие игрушки, цветы и прочие благодарности для тебя видимо бабло ) А насчет реальных денег-факты в виде копий оплаты скинь прямо оздесь, сканы или еще что, а не один трёп. Допинг с подачи Родченкова, который уже не являлся должностным лицом и с подачи хейтера России Зеппельта ? ) Ты серьезно ? Вот это как раз политика, когда астматики по терапевтическим рекомендациям жрут всякие препараты и спокойно едут на Олимпиаду, и их не напрягают в 3 часа ночи комиссары WADA, вот где политика, а не локальные эпизоды .
Одни отговорки.Как я могу что-то доказать?.... я что следак или прокурор?И кому я должен что-то доказать?Ты кто вообще такой?Просто очередной мокшанин-ватаноид без своего мнения и мыслей в голове.От Виды у вас знатно бомбануло лишь по одной причине :он просто прав и у вас везде уши торчат.Допинг давно доказан и ваши же спортсмены наказаны,про хорватов тоже все ясно просто тогда банально мокшане так не наглели как сейчас и это пропустили.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил la_masia
   293 / 792
сегодня в 14:56
Про допинг отдельная тема, перекаченные сестры Уильямс по лицензии ВАДА употребляют допинг и уже разразился скандал, но его быстро погасили так как это же Американки и конторка антидопинговая тоже американская. А трехсоткратный чемпион по плаванию? вы его видели? я уверен что он себе что-то колит и пьет. Зато наша Шарапова чуть живая, отбывает наказание...
Далеко ходить не надо ) Дважды допингист,
Джастин Гэтлин, замечу, за второй раз вообще
дается пожизненная дисква, так вот оба раза
едет на Олимпийские игры. Да, все верно,
кто спонсирует по аналогии с крылатостью :
кто девушке платит, то ее и танцует )
ДАША Д
ДАША Д
   96 / 792
сегодня в 14:55
Зато заработает на безбедную старость.
Т34
Т34 ответил Так Себе Аналитик
   3 / 792
сегодня в 14:54
А что ты хочешь, если у нас до сих пор главное торжество года - провоз тяжелой военной техники под издевательство над советскими военными песнями современными популярными певцами ртом, а также патриотический показ плохого 3D рендеринга, который символизирует виртуальные сверхсовременные супероружия, на которые потрачены миллиарды долларов и которые нельзя показать, потому что они сверхсекретные (и потому что деньги чиновников на иностранных счетах в виде оружия плохо прокатят). При том, что ни те, кто показывают, ни те, кому показывают, никакого отношения к этим победам не имеют, более того, тем, кто отношение к ним действительно имеет, было бы очень стыдно знать, что они боролись за мирное небо над головой и за процветающую страну, но мирное небо и процветающая страна в Германии, а у нас вокруг враги, и процветающей страны нет даже в представлении чиновников, насколько бы они не были оторваны от реальности)
Ну ты загнул! Что ты делаешь с таким кладезем ума на этой помойке? Ты же гигант мысли и то, что ты сейчас изрек, недоступно 99% обитателей этого сайта. Они еще на пути к такому сногшибательному объяснению тех истин, которые ты пытаешься вложить в их еще неокрепший ум. Да, аналитик, слов нет и даже жестов не хватает... )))))))))))))))))))))))))))))))))
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   63 / 792
сегодня в 14:52
Ярослав прекрасно понял, что надо валить из страны 404.
la_masia
la_masia ответил NAZAR 007
   47 / 792
сегодня в 14:51
Обратную связь ? ) Ну что же, лови, обратную связь. Скажи Вида это не после матча с россиянами, а после игры с англичанами или в финале, никаких вопросов к нему. Он же лишний раз лизнул перед вашими в силу того, что в Динамо. Тем самым спровоцировав лишний раз и так далеко не близкие отношения, а еще и в силу своей недалекости, разумный этого бы не сделал. А как бьется в десна ваш наиРОшенейший с пиндосиками- это вообще, отдельная политка, вылавливает моменты показать, что Трамп в восторге от встречи с вашим главнейшим .) Деньги хорватам за победу над бритосами ?) Вообще-то к хорватам просто благодарность еще с поры когда они в не решающем для них особо матче, сыграли профессионально. В потспредство икру, мягкие игрушки, цветы и прочие благодарности для тебя видимо бабло ) А насчет реальных денег-факты в виде копий оплаты скинь прямо оздесь, сканы или еще что, а не один трёп. Допинг с подачи Родченкова, который уже не являлся должностным лицом и с подачи хейтера России Зеппельта ? ) Ты серьезно ? Вот это как раз политика, когда астматики по терапевтическим рекомендациям жрут всякие препараты и спокойно едут на Олимпиаду, и их не напрягают в 3 часа ночи комиссары WADA, вот где политика, а не локальные эпизоды .
Про допинг отдельная тема, перекаченные сестры Уильямс по лицензии ВАДА употребляют допинг и уже разразился скандал, но его быстро погасили так как это же Американки и конторка антидопинговая тоже американская. А трехсоткратный чемпион по плаванию? вы его видели? я уверен что он себе что-то колит и пьет.
Зато наша Шарапова чуть живая, отбывает наказание...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   293 / 792
сегодня в 14:51
А что ты хочешь, если у нас до сих пор главное торжество года - провоз тяжелой военной техники под издевательство над советскими военными песнями современными популярными певцами ртом, а также патриотический показ плохого 3D рендеринга, который символизирует виртуальные сверхсовременные супероружия, на которые потрачены миллиарды долларов и которые нельзя показать, потому что они сверхсекретные (и потому что деньги чиновников на иностранных счетах в виде оружия плохо прокатят). При том, что ни те, кто показывают, ни те, кому показывают, никакого отношения к этим победам не имеют, более того, тем, кто отношение к ним действительно имеет, было бы очень стыдно знать, что они боролись за мирное небо над головой и за процветающую страну, но мирное небо и процветающая страна в Германии, а у нас вокруг враги, и процветающей страны нет даже в представлении чиновников, насколько бы они не были оторваны от реальности)
А что же процветающая страна тогда гордо не отказалась
от Северного потока, не подумал ? ) Вот и вся их гордость,
как выгодой запахло, сразу пиндосам и высказали свое фи )
Потому что ИМ ВЫГОДНО в данном ракурсе, а было бы
просто это НЕ ВЫГОДНО, так и дальше бы подлаивали
своим "партнерам", а когда речь зашла о вливании в свою казну,
сразу же проявились немецкий прагматизм и холодный расчет )
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   42 / 792
сегодня в 14:49
Журналюга небось майданутый?
Шуnя771
Шуnя771
   170 / 792
сегодня в 14:47
У каждого свое мнение и у Степана в том числе!)
Как говориться - "Имеют полное право")
Evilhuman
Evilhuman
   344 / 792
сегодня в 14:46
Да и болт на вас укропы
STVA 1
STVA 1
   130 / 792
сегодня в 14:46
Это его дело , где играть.
Шуnя771
Шуnя771
   170 / 792
сегодня в 14:45
Пущай, будет играть у Черчесова)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas1
   293 / 792
сегодня в 14:45
У вас как -то принято осуждение ,так сказать, без обратной связи.Когда Виду заклевали это была не политика?Когда пуйло в десна целовался с чиновниками ФИФА это тоже не политика.Когда хорватам платили бабло за победу над англичанами это тоже была не политика?Когда подменяли допинг пробы на олимпиаде может это не политика?Лицемерно ,так сказать.
Обратную связь ? ) Ну что же, лови, обратную связь.
Скажи Вида это не после матча с россиянами,
а после игры с англичанами или в финале,
никаких вопросов к нему. Он же лишний раз
лизнул перед вашими в силу того, что в Динамо.
Тем самым спровоцировав лишний раз и так
далеко не близкие отношения, а еще и в силу
своей недалекости, разумный этого бы не сделал.
А как бьется в десна ваш наиРОшенейший
с пиндосиками- это вообще, отдельная политка,
вылавливает моменты показать, что Трамп
в восторге от встречи с вашим главнейшим .)
Деньги хорватам за победу над бритосами ?)
Вообще-то к хорватам просто благодарность
еще с поры когда они в не решающем для них
особо матче, сыграли профессионально.
В потспредство икру, мягкие игрушки, цветы
и прочие благодарности для тебя видимо бабло )
А насчет реальных денег-факты в виде копий оплаты
скинь прямо оздесь, сканы или еще что, а не один трёп.
Допинг с подачи Родченкова, который уже не являлся
должностным лицом и с подачи хейтера России Зеппельта ? )
Ты серьезно ? Вот это как раз политика, когда астматики
по терапевтическим рекомендациям жрут всякие препараты
и спокойно едут на Олимпиаду, и их не напрягают в 3 часа ночи
комиссары WADA, вот где политика, а не локальные эпизоды .
LOpp
LOpp
   4 / 792
сегодня в 14:43
тут дело даже не в том, что он уехал в Россию, а в том, что он поехал играть в "кладбище" талантов ФК Зенит.
la_masia
la_masia ответил dimagas1
   47 / 792
сегодня в 14:42
А я что с РФ?В Украине эти "артисты" давно не нужны.
Интересно почему?
Потому что они поехали в Россию деньги зарабатывать на концертах?
Так немало людей едут в Россию деньги зарабатывать(и не только в Россию), обычные украинцы теперь тоже не нужны Украине?
mangoх12
mangoх12
   13 / 792
сегодня в 14:40
я думаю Шева сам решит вызывать или нет а не какой то журналистичка
dimagas1
dimagas1 ответил la_masia
   116 / 792
сегодня в 14:39
Откуда такая неверная информация? Лорак у меня в городе выступала в декабре прошлого года, а на ее сайте начиная с февраля, тур по России расписан. Лобода она в принципе в международный тур отправилась, но до конца апреля она выступит в двух российских городах...Москва и Калининград. В Россию не приезжают только по личным убеждениям. Никто там как и у нас особо никого не держит насильно. Главное в интервью языком не трепать лишний раз на тему отношений РФ и Украины.
А я что с РФ?В Украине эти "артисты" давно не нужны.
Caniggia
Caniggia
   32 / 792
сегодня в 14:38
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 792
    сегодня в 14:35
    У Ракицкого своя голова на плечах, чтобы ещё слушать кастрюлеголовых майданутых скакунов. Гыгыгы
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
       10 / 792
    сегодня в 14:35
    Как же мерзко, что в 21 веке живут люди, которые жаждут конфронтацию и войну... Причём от каждой стороны исходят такие идеи.
    А что ты хочешь, если у нас до сих пор главное торжество года - провоз тяжелой военной техники под издевательство над советскими военными песнями современными популярными певцами ртом, а также патриотический показ плохого 3D рендеринга, который символизирует виртуальные сверхсовременные супероружия, на которые потрачены миллиарды долларов и которые нельзя показать, потому что они сверхсекретные (и потому что деньги чиновников на иностранных счетах в виде оружия плохо прокатят).

    При том, что ни те, кто показывают, ни те, кому показывают, никакого отношения к этим победам не имеют, более того, тем, кто отношение к ним действительно имеет, было бы очень стыдно знать, что они боролись за мирное небо над головой и за процветающую страну, но мирное небо и процветающая страна в Германии, а у нас вокруг враги, и процветающей страны нет даже в представлении чиновников, насколько бы они не были оторваны от реальности)
    la_masia
    la_masia ответил dimagas1
       47 / 792
    сегодня в 14:35
    Вообще то они у нас не поют теперь: Лобода,Лорак и Дорн и еще ряд по сути перестали давать концерты.Их по радио не крутят ,а если и крутят то старые хиты.
    Откуда такая неверная информация?
    Лорак у меня в городе выступала в декабре прошлого года, а на ее сайте начиная с февраля, тур по России расписан.
    Лобода она в принципе в международный тур отправилась, но до конца апреля она выступит в двух российских городах...Москва и Калининград.
    В Россию не приезжают только по личным убеждениям. Никто там как и у нас особо никого не держит насильно. Главное в интервью языком не трепать лишний раз на тему отношений РФ и Украины.
    Raketas80
    Raketas80
       180 / 792
    сегодня в 14:25
    А сборная ему нада? Он и так гимн не пел принципиально, даже хорошо сконцентрируется на игре за клуб.
    cska plus
    cska plus
       12 / 792
    сегодня в 14:21
    Час назад какой то украинский хрен сказал всё наоборот.
    Bayern Best
    Bayern Best
       100 / 792
    сегодня в 14:17
    Патриоты недоделанные. Ярику пофиг на эту сборную.
    dimagas1
    dimagas1 ответил la_masia
       116 / 792
    сегодня в 14:08
    Ой, да ладно. Глупости все это. Как играл в сборной, так и будет играть. Украинские певцы и тут(в России) и там песни поют, и никто им не запрещает. Хотя политические про...утки могут раздуть конфликт из ничего.
    Вообще то они у нас не поют теперь: Лобода,Лорак и Дорн и еще ряд по сути перестали давать концерты.Их по радио не крутят ,а если и крутят то старые хиты.
    FILL3286
    FILL3286
       20 / 792
    сегодня в 14:07
    во всем виноваты деньги бакланов,вот так вот и потерял доверии хохол
    через год пожалеет в какую яму попал
    1kasat111
    1kasat111
       601 / 792
    сегодня в 14:07
    Нашли чье мнение опубликовать) Этот бендеровский прихвостень с татуировкой "Дырнамо Куев" на всю спину патологически ненавидит Россию, Донецк, Шахтер и все, что с ними связано)
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