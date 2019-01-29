Паредес: «Санкт-Петербург всегда будет в моем сердце»

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в ПСЖ, попрощался с болельщиками «сине-бело-голубых».
Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу наилучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце.
Ну а Лео удачи в дальнейшем. Может еще и вернется поиграть на заполненную Газпром-Арену.
Ну а Лео удачи в дальнейшем. Может еще и вернется поиграть на заполненную Газпром-Арену.