Паредес: «Санкт-Петербург всегда будет в моем сердце»

сегодня, 15:13

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в ПСЖ , попрощался с болельщиками «сине-бело-голубых».

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков «Зенита» за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу наилучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце.