Гулиев: «Во втором тайме было главное не расслабиться»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о победе над «Локомотивом» в рамках Кубка «Матч Премьер».

В первом тайме играли хорошо: и по результату, и по организации игры. Во втором тайме было главное не расслабиться. Вышли с настроем удержать игру и добавить. Какая разница между «Спартаком» и «Ростовом»? В «Спартаке» больше на контроль играем. В «Ростове» больше оборонительный футбол. Где мне больше нравится? И там было хорошо, и тут хорошо. Мое возвращение в «Спартак»? Команда не особо изменилась. Всех практически знал, как будто и не уезжал. Еще до турнира говорили о том, что надо принципиально выигрывать очень хорошие команды, сильные соперники.