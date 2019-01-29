Федун: «Сейчас „Спартак“ играет так, как я хотел»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Локомотивом».

При мне такой трофей выигрывали только раз. «Копа дель Соль». Но там был совсем другой состав участников, а здесь – достойные команды. Эта победа ни о чем не говорит. Говорит только о том, что команда работает нормально. Что приятно – команда играет. И не мышцами играет. И побеждает за счет тех комбинаций, которые наигрывала на всех тренировках. Что будет дальше – увидим.

Счет меня вообще не волнует, меня волнуют другие вещи. Во-первых, есть игра – та, которую я хотел всегда видеть: короткий пас, комбинации, забегания. И то, что выходящие на замену молодые игроки стараются конкурировать.