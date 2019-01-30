«Спартак» выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 5’ Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 0:0 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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«Спартак» выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее

сегодня, 12:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Коллекция музея «Спартака» пополнилась новым трофеем. Вчера «красно-белые» выиграли товарищеский турнир, Кубок «Матч Премьер», проходивший в Катаре. В последнем матче «Спартак» разгромил «Локомотив» (4:0).

В течение ближайший недели посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.

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Кубок Матч Премьер 2019  Титулы и награды
Источник: Твиттер ФК "Спартак"Редакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 790
сегодня в 14:04
Теперь есть куда соль из горшочка высыпать!!!
parallels
parallels
   10 / 790
сегодня в 13:59
ахахахахахахааааа
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Заполярный
   58 / 790
сегодня в 13:58
МЫ НЕ ПОЗОРИМСЯ В ОТЛИЧИИ ОТ КОНЯВЫХ. МЫ ИГРАЕМ В ТУРНИРАХ, ГОТОВЯСЬ К ЧЕМПИОНАТУ, И ГРОМИМ ВСЕХ КТО ВСТАЕТ НА ПУТИ.
Куда вас волочет по бездорожью,) обделались в еврокубках стойте смирно в сторонке громильщики.))) 7-0 вот это разгром.
311
311
   79 / 790
сегодня в 13:57
Золотой мяч сверху оторвать и вручить Глушакову под фанфары!)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   187 / 790
сегодня в 13:57
непобедимые чемпионы товарняков. жаль что в официальных встречах их как 77 об газон размазывают)
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   11 / 790
сегодня в 13:57
Кроме смеха ничего на ум не приходит от Спартака.
Смешной клуб :)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Братья за Спартак
   72 / 790
сегодня в 13:54
Не позорились бы этой жестянкой.
ЦСКА выигравший все трофеи РФПЛ на вечное хранение выставляет их в музее, а Федуну хоть товарищеским кубком прикрыть пустые места в музее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   6 / 790
сегодня в 13:49
позор это вылет из двух кубков и отказ от участия в третьем,вот это позор
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 790
сегодня в 13:48
Срочно огнетушители
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 790
сегодня в 13:46
ЗвЯзду товарняков нашили?
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   60 / 790
сегодня в 13:45
Не позорились бы этой жестянкой.
Великолепный
Великолепный ответил Заполярный
   33 / 790
сегодня в 13:43
А МУЗЕЙ ТО ЕСТЬ
ЕСТЬ И ПОЛНЫЙ ТРОФЕЕВ, В ОТЛИЧИИ ОТ ВАШЕГО ПУСТОГО 😄😄😄
Заполярный
Заполярный ответил Великолепный
   36 / 790
сегодня в 13:43
В музее должны быть вот такие Кубки, а не кубки товарняков!!! https://www.youtube.com/watch?v=TiBU1BmuisI https://www.youtube.com/watch?v=6nzD-JgsT5A
А МУЗЕЙ ТО ЕСТЬ
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   47 / 790
сегодня в 13:42
Кроме смеха ничего на ум не приходит от Спартака.
Заполярный
Заполярный ответил Sebastian Eniston
   36 / 790
сегодня в 13:42
Отрапидины вы по жизни)))
С ДЕТСКИМ СЛЕНГОМ НЕ ЗНАКОМ, НАПИШИ ПО ВЗРОСЛОМУ.
Великолепный
Великолепный
   33 / 790
сегодня в 13:36
В музее должны быть вот такие Кубки, а не кубки товарняков!!!


Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 790
сегодня в 13:36
Дошел же "Спартак" до такого, что товарищеские никому не нужные кубки в музей ставит с помпой, да еще и обьявляет об этом, как будто ЛЕ выиграли минимум.

Сами себя позорят.
Заполярный
Заполярный ответил cska plus
   36 / 790
сегодня в 13:35
Хоть бы не позорились.
МЫ НЕ ПОЗОРИМСЯ В ОТЛИЧИИ ОТ КОНЯВЫХ. МЫ ИГРАЕМ В ТУРНИРАХ, ГОТОВЯСЬ К ЧЕМПИОНАТУ, И ГРОМИМ ВСЕХ КТО ВСТАЕТ НА ПУТИ.
Заполярный
Заполярный ответил LOpp
   36 / 790
сегодня в 13:31
а куда нужно было этот кубок выставить? для этого музей и существует.
ИХ ПОНЯТЬ МОЖНО, ЗАВИДУЮТ, ТАКОГО МУЗЕЯ НЕТ И НАВЕРНО И НЕ БУДЕТ НИ КОГДА У КОНЯВЫХ БОМЖЕЙ. А ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ЗАПОЛНЯТЬ ТО НЕ ЧЕМ.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Заполярный
   58 / 790
сегодня в 13:25
ЕСЛИ У БАБУШКИ БЫЛ, ОНА БЫЛА БЫ ДЕДУШКОЙ
Отрапидины вы по жизни)))
Заполярный
Заполярный ответил Sebastian Eniston
   36 / 790
сегодня в 13:24
Играли бы Цска и Краснодар не видать вам этот трофей,а так тренеровка для команд а вы здесь развели свинарник,новость на всю Россию емае.))) турнир 4 команды)))
ЕСЛИ У БАБУШКИ БЫЛ, ОНА БЫЛА БЫ ДЕДУШКОЙ
Завтра
Завтра
   88 / 790
сегодня в 13:23
«Спартак» выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

- Папа, а "Спартак" это сильный клуб?
- Ну как тебе сказать сын, раньше был - да, сильный и грозный. Сейчас - жалкая пародия и барахло. Амбиции - огромные, а результата нет!
- Ну они же выиграли кубок, как пишут.
- Да сын, тут не поспоришь. Кубок "Матч Премьер" они выиграли. Пусть порадуются - у них был тяжелый год. Их и "Ливерпуль" деклассировал 0:7, и ПАОК вышвырнул из квалификации в Лигу Чемпионов, а в Лиге Европы они заняли последнее место в достаточно слабой группе.
- Конечно пусть радуются!


Поздравляю "Спартак" с очередным трофеем в истории!!!
Третий* кубок с 2002 года!!! Уоу, "Спартак"!! Остановись!! Что ты делаешь?)))

upd. * - прошу прощения, это не третий кубок а четвертый. Ещё же был кубок Copa del Sol в 2012г.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил makkie
   58 / 790
сегодня в 13:22
Забавно, что больше всего обсуждений этого "трофея" от коней и лазурных. Не даёт им покоя вчерашняя победа Спартака на турнире. Болельщики Спартака спокойно ее восприняли, а в Ватутинках и на Неве до сих пор фейерверки запускаются :)
Играли бы Цска и Краснодар не видать вам этот трофей,а так тренеровка для команд а вы здесь развели свинарник,новость на всю Россию емае.))) турнир 4 команды)))
Юрниекс
Юрниекс
   163 / 790
сегодня в 13:18
Напрасно сообщили...Теперь как в мавзолей в советское время,многокилометровые очереди выстроются,,,,Вся Москва попрет в свинячий музей....Да и иностранцы полезут..Такого кубка даже у Реала нет...
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Завтра
   11 / 790
сегодня в 13:17
Сайт поклонения "Мясу"))) То фотка из соцсети Адриано с кубком Межсезонье-18/19, вот теперь "СУПЕР-ГИГА-МЕГА-НОВОСТЬ" из футбольного мира о том, что: "СПАРТАК" ЗАВОЕВАЛ СВОЙ ТРЕТИЙ ТРОФЕЙ С 2001 ГОДА!!! УРА, ТОВАРИЩИ!! СУПЕРКУБОК-2017 И ЧЕМПИОНСТВО-2017, ПРИБАВИЛСЯ КУБОК "МАТЧ ПРЕМЬЕР-2019"!!! И какой! Всем трофеям трофей))) Аж зависть берёт, какой "трофейный" у нас "Спартак"))) А вообще, прекрасно могу понять "мясных" - пусть это будет межсезонье на сборах и товарняки, но хоть какую-то чашку выиграли. И для такой команды как "Спартак" - этот кубок, действительно повод. Неизвестно же точно, когда снова выпадет повод безнаказанно лупить себя пяткой в грудь и визжать о величие "Спартака". Поэтому - поздравляю!
Про соленый кубок забыл :)
Завтра
Завтра ответил makkie
   88 / 790
сегодня в 13:16
Забавно, что больше всего обсуждений этого "трофея" от коней и лазурных. Не даёт им покоя вчерашняя победа Спартака на турнире. Болельщики Спартака спокойно ее восприняли, а в Ватутинках и на Неве до сих пор фейерверки запускаются :)
Ой "не даёт покоя"))) Почему "мясо" всегда право?))))
Вот что не скажет абсолютно любой представитель из "мяса" - так прямо в самое яблочко бьёт, прямо в самую её сердцевину великая, мясная, красно-белая мысль попадает!))))
Вас надо в Академию Наук с такой проницательностью определить всех! Сразу вырастет наш технологический уровень)))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   539 / 790
сегодня в 13:15
адекватная замена Еврокубкам, чем то нужно музей заполнять
makkie
makkie
   27 / 790
сегодня в 13:14
Забавно, что больше всего обсуждений этого "трофея" от коней и лазурных.
Не даёт им покоя вчерашняя победа Спартака на турнире.
Болельщики Спартака спокойно ее восприняли, а в Ватутинках и на Неве до сих пор фейерверки запускаются :)
Завтра
Завтра ответил подрыватель пуканов
   88 / 790
сегодня в 13:13
зенит выставил в своем музее член
...сине-бело-голубой раскраски, и надел на него красно-белый рот.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   431 / 790
сегодня в 13:13
Будут в бане с Борисом мыть его мочалкой . Гыгы.
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