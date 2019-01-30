«Спартак» выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

Коллекция музея «Спартака» пополнилась новым трофеем. Вчера «красно-белые» выиграли товарищеский турнир, Кубок «Матч Премьер», проходивший в Катаре. В последнем матче «Спартак» разгромил «Локомотив» (4:0).
В течение ближайший недели посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.
🏆 Сегодня «Кубок Фонбет Матч Премьер», который вчера завоевала наша команда, уже выставлен на @otkritiearena в спартаковском музее.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 января 2019 г.
В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему. pic.twitter.com/tX28SVtSr5
https://www.youtube.com/watch?v=TiBU1BmuisI
https://www.youtube.com/watch?v=6nzD-JgsT5A
Сами себя позорят.
Сами себя позорят.
- Папа, а "Спартак" это сильный клуб?
- Ну как тебе сказать сын, раньше был - да, сильный и грозный. Сейчас - жалкая пародия и барахло. Амбиции - огромные, а результата нет!
- Ну они же выиграли кубок, как пишут.
- Да сын, тут не поспоришь. Кубок "Матч Премьер" они выиграли. Пусть порадуются - у них был тяжелый год. Их и "Ливерпуль" деклассировал 0:7, и ПАОК вышвырнул из квалификации в Лигу Чемпионов, а в Лиге Европы они заняли последнее место в достаточно слабой группе.
- Конечно пусть радуются!
Поздравляю "Спартак" с очередным трофеем в истории!!!
Третий* кубок с 2002 года!!! Уоу, "Спартак"!! Остановись!! Что ты делаешь?)))
upd. * - прошу прощения, это не третий кубок а четвертый. Ещё же был кубок Copa del Sol в 2012г.
- Папа, а "Спартак" это сильный клуб?
- Ну как тебе сказать сын, раньше был - да, сильный и грозный. Сейчас - жалкая пародия и барахло. Амбиции - огромные, а результата нет!
- Ну они же выиграли кубок, как пишут.
- Да сын, тут не поспоришь. Кубок "Матч Премьер" они выиграли. Пусть порадуются - у них был тяжелый год. Их и "Ливерпуль" деклассировал 0:7, и ПАОК вышвырнул из квалификации в Лигу Чемпионов, а в Лиге Европы они заняли последнее место в достаточно слабой группе.
- Конечно пусть радуются!
Поздравляю "Спартак" с очередным трофеем в истории!!!
Третий* кубок с 2002 года!!! Уоу, "Спартак"!! Остановись!! Что ты делаешь?)))
upd. * - прошу прощения, это не третий кубок а четвертый. Ещё же был кубок Copa del Sol в 2012г.
Вот что не скажет абсолютно любой представитель из "мяса" - так прямо в самое яблочко бьёт, прямо в самую её сердцевину великая, мясная, красно-белая мысль попадает!))))
Вас надо в Академию Наук с такой проницательностью определить всех! Сразу вырастет наш технологический уровень)))
Вот что не скажет абсолютно любой представитель из "мяса" - так прямо в самое яблочко бьёт, прямо в самую её сердцевину великая, мясная, красно-белая мысль попадает!))))
Вас надо в Академию Наук с такой проницательностью определить всех! Сразу вырастет наш технологический уровень)))
Не даёт им покоя вчерашняя победа Спартака на турнире.
Болельщики Спартака спокойно ее восприняли, а в Ватутинках и на Неве до сих пор фейерверки запускаются :)
Не даёт им покоя вчерашняя победа Спартака на турнире.
Болельщики Спартака спокойно ее восприняли, а в Ватутинках и на Неве до сих пор фейерверки запускаются :)