«Спартак» выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

Коллекция музея «Спартака» пополнилась новым трофеем. Вчера «красно-белые» выиграли товарищеский турнир, Кубок «Матч Премьер», проходивший в Катаре. В последнем матче «Спартак» разгромил «Локомотив» (4:0).

В течение ближайший недели посетители экскурсионных туров смогут сфотографироваться с трофеем и прикоснуться к нему.

🏆 Сегодня «Кубок Фонбет Матч Премьер», который вчера завоевала наша команда, уже выставлен на @otkritiearena в спартаковском музее.



В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему. pic.twitter.com/tX28SVtSr5