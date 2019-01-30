Раньери: «Эти три очка значат, что „Фулхэм“ еще жив»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал победу своей команды над «Брайтоном» (4:2) в 24-м туре АПЛ . Отметим, что свои два гола соперник «Фулхэма» забил первым.

Эти три очка значат, что мы еще живы и видим немного света впереди, но это только маленький шаг.

Хочу снова увидеть такой же боевой дух. Для нас сейчас все матчи сложные и ключевые, ведь мы в зоне вылета. Мы всегда верили в свои силы. Я сказал игрокам просто насладиться этим вечером.