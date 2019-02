Английская Премьер-Лига объявила претендентов на приз лучшему тренеру января. В этот список вошли Шон Дайч («Бернли»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в январе впервые потерял очки при Сульшере.

The nominations are in!



Time to pick your @BarclaysFooty Manager of the Month for January



VOTE ➡️ https://t.co/zDmPLk4PDH #PLAwards pic.twitter.com/RkMYBPHEDs