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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
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Находим лучший клуб десятилетия в Европе

сегодня, 16:00

Гвардиола не включил в свою тройку лучших «Реал». «Соккер.ру» сравнил всех грандов между собой и нашел лучшую команду последнего десятилетия. 

Тренер «Манчестер Сити» проанализировал футбольное десятилетие и сделал броский вывод: 

Я много раз говорил, кто лучшие в последнем десятилетии. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» - три лучшие команды Европы. Каждый сезон выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон на топ-уровне. Именно поэтому они лучшие. 

Заявление Гвардиолы ожидаемо не понравилось фанатам «Реала». Но оценка Хосепа – мнение эксперта, у которого за тренерскую карьеру 24 трофея за десять полных сезонов. Но давайте сравним результаты ведущих команд последнего десятилетия, начиная с сезона 2008/09, чтобы получить рейтинг, где оценка будет происходить не на глаз, а по трофеям. 

Для системы баллов используем метод «Золотой бутсы», коэффициенты трудности. Чемпионство в топ-4 – 2 очка. Чемпионство во Франции и победа в Лиге Европы – 1.5. В Лиге чемпионов гранды рубятся между собой до крови, успех в престижном турнире оценим в 2.5 балла. За Суперкубок УЕФА прилетит 1 пункт, а не 0.5, поскольку соперники обычно очень высокого класса, да и в этот финал пускают за серьезные победы. 

За национальные кубки тоже по 1 баллу, ведь в игре на вылет своя специфика, хотя и отношение к кубкам может быть таким, как у некоторых грандов к Лиге Европы. Суперкубки стран, Кубки Лиги и Клубный ЧМ – по 0.5 балла. В первом случае это лишь один матч со знакомым соперником. Во втором – преимущество для клубов у Франции и Англии. В третьем – слишком слабые соперники на ЧМ для клубов. 

А теперь выясним, кто оказался в списке лучших и сколько баллов они набрали. Но для начала отступление для россиян и самых успешных вне элитных лиг. 

Рекордсмены не из топ-5

Раз за чемпионат Франции даем по 1.5, то победы в лигах, которые ниже в списке, оцениваем по 1, кубки – по 0.5, Суперкубки – 0.25. Возьмем для примера «Шахтер» и «Порту». Единственные за 10 последних сезонов победители еврокубков не из топ-5. У «драконов» собирается 9.5 баллов, а у «горняков» - целых 13.

Чтобы стало понятно, это много или мало, посчитаем достижения ведущих клубов РПЛ. Поскольку был переходной сезон, чемпион 2008 года «Рубин» тоже в списке как десятый по счету. У казанцев 3 балла, у «Зенита» - 4, ЦСКА – 5.5. У «Спартака» всего 1.5 (кубок в Катаре не учитывается, конечно же), а у «Локомотива» лишь 2. 

Целых 9.5 очков у «Порту», не говоря о 13 баллах «горняков», означают, что команда невероятно титулованная и успешная. Например, у «Севильи» - из топ-5 и много раз выигрывала Лигу Европы, собралось 5.5 балла, ведь на родине у андалусийцев особых успехов нет. Но 5.5 – тоже высокая оценка, у ЦСКА столько пунктов, а в России никого успешнее не найти.  

Рекордсмены из элитных лиг

11 место. «Боруссия» Д - 7 баллов

У клубов на 11 и 10 местах есть финалы Лиги чемпионов, только с разным результатом против «Баварии». Зато Дортмунд переиграл гранда в Бундеслиге дважды, брал Кубок Германии и выигрывал в финале Суперкубка страны. Поскольку в текущем сезоне у «шмелей» шансы на новую «салатницу», а у «Интера» не будет Скудетто, Дортмунд попадет в первую десятку, когда будем считать новый сезон вместо 2008/09. 

10 место. «Интернационале» - 7.5 балла

«Интер» с двумя Скудетто, победами в Кубке Италии и триумфом в ЛЧ, а еще с выигранным финалом клубного ЧМ попал в первую десятку. Но через пару лет потеряет место, ведь отпадет самый крутой сезон при Моуриньо. Или Жозе вернется с новыми победами? Есть также вариант успехов с тренером Симеоне. Про «Интер» не забывайте. «Ювентус» им отомстил за «Кальчополи», но дальше будет веселее. 

9 место. «Манчестер Сити» - 9.5 балла

Гвардиола, говоря о статусе МС, подчеркивал, что «Барселона» и «Бавария» в другой лиге. Прав, ведь «горожане» не настолько стабильны в Англии – всего 3 чемпионства и 9 трофеев в сумме, чтобы без успехов в еврокубках быть в рейтинге выше девятой строчки. И если сравните 9.5 баллов с показателями первой тройки, поймете разницу. На легендарный статус пока не наработали, хотя и претендуют из-за финансовых и игровых возможностей. 

8 место. «Атлетико» - 11 баллов

Почти догнали МЮ, но победы в Лиге Европы объективно не такие ценные, как в Лиге чемпионов. А два своих финала Симеоне в этом турнире проиграл. Зато «Атлетико» трижды за десять сезонов выигрывал второй еврокубок. Также брали Суперкубки УЕФА – любят турнир из одной игры. Также становились чемпионами и обладателями Кубка Испании. Очень успешная команда, которая, если оценивать стабильность и путь клуба за 10 лет, могла быть чуть выше. 

7 место. «Манчестер Юнайтед» - 12 баллов

Сэр Алекс постарался на прощание, а Моуриньо добавил баллов с помощью кубковых побед. У МЮ за десять лет 12 трофеев. Неплохо для команды, которая сейчас мечтает о топ-4 в АПЛ, а также о местечке в ЛЧ. В плей-офф солидного турнира присутствуют, но поскольку статус сменили – с фаворита в борьбе за «ушастого» на клуб, который был доволен победой в ЛЕ, седьмое место не удивляет. Зато на втором месте среди англичан в списке.  

6 место. «Челси» - 15 баллов

Самые успешные из британцев. Выиграли 6 из 8 турниров, в которых участвовали. Не победили только в финале клубного ЧМ – смешной прокол, а также не взяли Суперкубок УЕФА – уступили «Атлетико» со счетом 1:4. Зато есть три победы в АПЛ. Ее покорить не очень сложно, ведь и Манчини чемпионат выигрывал, и Раньери, но престижно. Добавьте кубковые успехи при неумении играть финалы Суперкубков Англии – получите шестое место с намеком на первую пятерку.  

5 место. ПСЖ – 17 баллов

Многие могут сказать, что для французских трофеев и 1.5, 1 или 0.5 балла – много? Но у ПСЖ 5 чемпионств за 10 лет, а у «Баварии», «Ювентуса» и «Барселоны» по 7 в своих странах. Не сказать, что сопротивление соперников в топ-4 успешнее и злее, чем в Лиге 1. Так что ценим уверенные победы парижан на родине и отмечаем, что для поднятия выше количества кубков мало, нужно еще их качество. Без ЛЧ нет нового «Челси», хотя старое «Челси» уже обскакали. 

4 место. «Реал» - 18 баллов

Гвардиола оказался прав, не включив «Реал» в тройку? У клуба много трофеев – 17 штук. Но надо учесть, что 9 получили за победы в Суперкубках или над соперниками не из Европы. У «сливочных» сразу 4 кубка чемпионов – успехи дали им 10 баллов из 18, но маловато других ценных трофеев. Команда, которая столько раз проигрывала не только «Барселоне», оказалась вне первой тройки. Справедливо? Справедливо – не хватает стабильности и побед в Испании, чтобы быть выше.

3 место. «Ювентус» - 20 баллов

Отсутствие европейских успехов, баллов за победы в Суперкубках УЕФА или на клубных ЧМ не помешали «Ювентусу» по сумме достижений немного, но обойти «Реал». Конечно, фанаты «сливочных» заявят, что в Серии А нет конкуренции, им нельзя выдавать по 2 балла за победы в Италии, Испании и Англии. Но Гвардиола ведь говорил о лучших клубах, а не спорил о лигах – самых стабильных, классных и титулованных. «Ювентус» именно такой. 

2 место. «Бавария» - 23.5 балла

Солидно, ведь в музее 7 серебряных «салатниц», 4 Кубка Германии, 4 победы в Суперкубке страны, успехи в ЛЧ и Суперкубке УЕФА. В результате немецкий гранд собирает больше очков, чем «Ювентус». Если бы туринцы выиграли ЛЧ в одном из двух финалов – сократили бы отрыв, но без еврокубка в Турине вечная «Бавария» подтверждает класс. Вспомните, сколько у немцев полуфиналов ЛЧ. Не всегда везет в шаге от финала, но обычно сильны. 

1 место. «Барселона» - 35 баллов

Самая успешная команда последнего десятилетия. За счет 7 чемпионских званий, 3 побед в ЛЧ, частых успехов в Кубке Испании и Суперкубке страны смогли получить статус королей кубков. Также есть 3 победы в финалах Суперкубка УЕФА и удачные матчи на клубном ЧМ. Месси и компания собрали недосягаемую для других сумму баллов. «Атлетико» и «Реал» в первой десятке, но в Испании уступали «Барселоне» слишком часто, чтобы обойти каталонцев по сумме достижений. 

А теперь опрос для вас. Хосеп выбрал свою тройку – «Ювентус», «Бавария» и «Барселона», а подсчет по трофеям выдал тот же результат. Но у каждого свой пьедестал и победитель. Пишите в комментариях тройку, а также лучшую команду в ней. Интересно узнать, за кого проголосуете. 

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Все комментарии
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил AmIIIeR89
сегодня в 17:09
Считать победы Юве и Баварии в национальных чемпионатах это зашквар
опять цска завидно
Gelious
Gelious
   311 / 793
сегодня в 16:53
Эта статья нечто...
juvenale
juvenale ответил AmIIIeR89
   30 / 793
сегодня в 16:51
Считать победы Юве и Баварии в национальных чемпионатах это зашквар
да ты что
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 16:34
Аха-ха-ха-ха....!!!!Это ужас!!!Этот товарищ тоже деградирует и старость наступает семимильными шагами,так же как и у автора???Кому вообще приходит в голову в данной ситуации выбирать "Лучший клуб десятилетия"???У нас в мировом футболе за всю историю,он естественно один!!!И других рядом нет и на нашем веку никогда не будет!!!А за десятилетие....!!!Я просто не могу...Умираю со смеху!!!Hala Madrid!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   114 / 793
сегодня в 16:31
Считать победы Юве и Баварии в национальных чемпионатах это зашквар
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   4 / 793
сегодня в 16:30
Почитал статью про украинских футболистов. Позор.
Про Парфёнова не сказали, что он с Тосно КР взяли. Ну это ладно. "Львовская область" с маленькой буквы, ну и вот ещё в комментариях:

parallels
27.01.2019, 07:19
админы, у вас недоработка на сайте. если гусин умер в 41 год - то отключите счётчик, а то по версии соккера ему 46. и, скорее всего, у остальных умерших тоже возраст прибавляется с каждым годом.

Ленину 149 лет, наверное.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   76 / 793
сегодня в 16:24
Эпоха мю закончилась когда Уээб завершил карьеру судьи
allemz
allemz ответил Медив
   24 / 793
сегодня в 16:21
Уверен, это была шутка
Сочувствую ему.
У него все статейки однотипные, неудивительно даже.
номер 12
номер 12
   121 / 793
сегодня в 16:12
Очень странная система начисления очков - за ЛЧ дают почти столько же очков, сколько за чемпионство.
Медив
Медив ответил allemz
   109 / 793
сегодня в 16:11
"Зато есть три победы в АПЛ. Ее покорить не очень сложно, ведь и Манчини чемпионат выигрывал, и Раньери, но престижно." Мистер Багров - эксперт экстра-класса, ну ничего не скажешь. Манчини и Раньери - мусор, оказывается, раз уж взяли "донную" АПЛ. Так если не сложно, может пойдешь и попробуешь повторить их успехи? Это уже какой раз. Ты уже надоел кормить своими второсортными статейками, тебе наверное еще платят за это. У меня вопрос. Багрова по блату устроили?
Уверен, это была шутка
allemz
allemz
   24 / 793
сегодня в 16:08
"Зато есть три победы в АПЛ. Ее покорить не очень сложно, ведь и Манчини чемпионат выигрывал, и Раньери, но престижно."

Мистер Багров - эксперт экстра-класса, ну ничего не скажешь.
Манчини и Раньери - мусор, оказывается, раз уж взяли "донную" АПЛ. Так если не сложно, может пойдешь и попробуешь повторить их успехи?
Это уже какой раз. Ты уже надоел кормить своими второсортными статейками, тебе наверное еще платят за это.

У меня вопрос. Багрова по блату устроили?
parallels
parallels
   9 / 793
сегодня в 16:03
дежурный комментарий про спартак.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   45 / 793
сегодня в 15:52
Барса однозначно. Зенит чемпион.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   60 / 793
сегодня в 15:49
Вместо Реала ставим ЦСКА-4 место!
da da da
da da da
   354 / 793
сегодня в 15:48
Севилью стоило бы включить сюда
Roger Young
Roger Young
   254 / 793
сегодня в 15:48
Первое/второе - это противостояние Реала и Барселоны.
la_masia
la_masia
   38 / 793
сегодня в 15:45
Я бы все таки поменял местами Ювентус и Реал. А так в принципе согласен.
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