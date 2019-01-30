Находим лучший клуб десятилетия в Европе

сегодня, 16:00

Гвардиола не включил в свою тройку лучших «Реал». «Соккер.ру» сравнил всех грандов между собой и нашел лучшую команду последнего десятилетия.

Тренер «Манчестер Сити» проанализировал футбольное десятилетие и сделал броский вывод:

Я много раз говорил, кто лучшие в последнем десятилетии. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» - три лучшие команды Европы. Каждый сезон выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон на топ-уровне. Именно поэтому они лучшие.

Заявление Гвардиолы ожидаемо не понравилось фанатам «Реала». Но оценка Хосепа – мнение эксперта, у которого за тренерскую карьеру 24 трофея за десять полных сезонов. Но давайте сравним результаты ведущих команд последнего десятилетия, начиная с сезона 2008/09, чтобы получить рейтинг, где оценка будет происходить не на глаз, а по трофеям.

Для системы баллов используем метод «Золотой бутсы», коэффициенты трудности. Чемпионство в топ-4 – 2 очка. Чемпионство во Франции и победа в Лиге Европы – 1.5. В Лиге чемпионов гранды рубятся между собой до крови, успех в престижном турнире оценим в 2.5 балла. За Суперкубок УЕФА прилетит 1 пункт, а не 0.5, поскольку соперники обычно очень высокого класса, да и в этот финал пускают за серьезные победы.

За национальные кубки тоже по 1 баллу, ведь в игре на вылет своя специфика, хотя и отношение к кубкам может быть таким, как у некоторых грандов к Лиге Европы. Суперкубки стран, Кубки Лиги и Клубный ЧМ – по 0.5 балла. В первом случае это лишь один матч со знакомым соперником. Во втором – преимущество для клубов у Франции и Англии. В третьем – слишком слабые соперники на ЧМ для клубов.

А теперь выясним, кто оказался в списке лучших и сколько баллов они набрали. Но для начала отступление для россиян и самых успешных вне элитных лиг.

Рекордсмены не из топ-5

Раз за чемпионат Франции даем по 1.5, то победы в лигах, которые ниже в списке, оцениваем по 1, кубки – по 0.5, Суперкубки – 0.25. Возьмем для примера «Шахтер» и «Порту». Единственные за 10 последних сезонов победители еврокубков не из топ-5. У «драконов» собирается 9.5 баллов, а у «горняков» - целых 13.

Чтобы стало понятно, это много или мало, посчитаем достижения ведущих клубов РПЛ . Поскольку был переходной сезон, чемпион 2008 года «Рубин» тоже в списке как десятый по счету. У казанцев 3 балла, у «Зенита» - 4, ЦСКА – 5.5. У «Спартака» всего 1.5 (кубок в Катаре не учитывается, конечно же), а у «Локомотива» лишь 2.

Целых 9.5 очков у «Порту», не говоря о 13 баллах «горняков», означают, что команда невероятно титулованная и успешная. Например, у «Севильи» - из топ-5 и много раз выигрывала Лигу Европы, собралось 5.5 балла, ведь на родине у андалусийцев особых успехов нет. Но 5.5 – тоже высокая оценка, у ЦСКА столько пунктов, а в России никого успешнее не найти.

Рекордсмены из элитных лиг

11 место. «Боруссия» Д - 7 баллов

У клубов на 11 и 10 местах есть финалы Лиги чемпионов, только с разным результатом против «Баварии». Зато Дортмунд переиграл гранда в Бундеслиге дважды, брал Кубок Германии и выигрывал в финале Суперкубка страны. Поскольку в текущем сезоне у «шмелей» шансы на новую «салатницу», а у «Интера» не будет Скудетто, Дортмунд попадет в первую десятку, когда будем считать новый сезон вместо 2008/09.

10 место. «Интернационале» - 7.5 балла

«Интер» с двумя Скудетто, победами в Кубке Италии и триумфом в ЛЧ , а еще с выигранным финалом клубного ЧМ попал в первую десятку. Но через пару лет потеряет место, ведь отпадет самый крутой сезон при Моуриньо. Или Жозе вернется с новыми победами? Есть также вариант успехов с тренером Симеоне. Про «Интер» не забывайте. «Ювентус» им отомстил за «Кальчополи», но дальше будет веселее.

9 место. «Манчестер Сити» - 9.5 балла

Гвардиола, говоря о статусе МС , подчеркивал, что «Барселона» и «Бавария» в другой лиге. Прав, ведь «горожане» не настолько стабильны в Англии – всего 3 чемпионства и 9 трофеев в сумме, чтобы без успехов в еврокубках быть в рейтинге выше девятой строчки. И если сравните 9.5 баллов с показателями первой тройки, поймете разницу. На легендарный статус пока не наработали, хотя и претендуют из-за финансовых и игровых возможностей.

8 место. «Атлетико» - 11 баллов

Почти догнали МЮ , но победы в Лиге Европы объективно не такие ценные, как в Лиге чемпионов. А два своих финала Симеоне в этом турнире проиграл. Зато «Атлетико» трижды за десять сезонов выигрывал второй еврокубок. Также брали Суперкубки УЕФА – любят турнир из одной игры. Также становились чемпионами и обладателями Кубка Испании. Очень успешная команда, которая, если оценивать стабильность и путь клуба за 10 лет, могла быть чуть выше.

7 место. «Манчестер Юнайтед» - 12 баллов

Сэр Алекс постарался на прощание, а Моуриньо добавил баллов с помощью кубковых побед. У МЮ за десять лет 12 трофеев. Неплохо для команды, которая сейчас мечтает о топ-4 в АПЛ , а также о местечке в ЛЧ . В плей-офф солидного турнира присутствуют, но поскольку статус сменили – с фаворита в борьбе за «ушастого» на клуб, который был доволен победой в ЛЕ , седьмое место не удивляет. Зато на втором месте среди англичан в списке.

6 место. «Челси» - 15 баллов

Самые успешные из британцев. Выиграли 6 из 8 турниров, в которых участвовали. Не победили только в финале клубного ЧМ – смешной прокол, а также не взяли Суперкубок УЕФА – уступили «Атлетико» со счетом 1:4. Зато есть три победы в АПЛ . Ее покорить не очень сложно, ведь и Манчини чемпионат выигрывал, и Раньери, но престижно. Добавьте кубковые успехи при неумении играть финалы Суперкубков Англии – получите шестое место с намеком на первую пятерку.

5 место. ПСЖ – 17 баллов

Многие могут сказать, что для французских трофеев и 1.5, 1 или 0.5 балла – много? Но у ПСЖ 5 чемпионств за 10 лет, а у «Баварии», «Ювентуса» и «Барселоны» по 7 в своих странах. Не сказать, что сопротивление соперников в топ-4 успешнее и злее, чем в Лиге 1. Так что ценим уверенные победы парижан на родине и отмечаем, что для поднятия выше количества кубков мало, нужно еще их качество. Без ЛЧ нет нового «Челси», хотя старое «Челси» уже обскакали.

4 место. «Реал» - 18 баллов

Гвардиола оказался прав, не включив «Реал» в тройку? У клуба много трофеев – 17 штук. Но надо учесть, что 9 получили за победы в Суперкубках или над соперниками не из Европы. У «сливочных» сразу 4 кубка чемпионов – успехи дали им 10 баллов из 18, но маловато других ценных трофеев. Команда, которая столько раз проигрывала не только «Барселоне», оказалась вне первой тройки. Справедливо? Справедливо – не хватает стабильности и побед в Испании, чтобы быть выше.

3 место. «Ювентус» - 20 баллов

Отсутствие европейских успехов, баллов за победы в Суперкубках УЕФА или на клубных ЧМ не помешали «Ювентусу» по сумме достижений немного, но обойти «Реал». Конечно, фанаты «сливочных» заявят, что в Серии А нет конкуренции, им нельзя выдавать по 2 балла за победы в Италии, Испании и Англии. Но Гвардиола ведь говорил о лучших клубах, а не спорил о лигах – самых стабильных, классных и титулованных. «Ювентус» именно такой.

2 место. «Бавария» - 23.5 балла

Солидно, ведь в музее 7 серебряных «салатниц», 4 Кубка Германии, 4 победы в Суперкубке страны, успехи в ЛЧ и Суперкубке УЕФА . В результате немецкий гранд собирает больше очков, чем «Ювентус». Если бы туринцы выиграли ЛЧ в одном из двух финалов – сократили бы отрыв, но без еврокубка в Турине вечная «Бавария» подтверждает класс. Вспомните, сколько у немцев полуфиналов ЛЧ . Не всегда везет в шаге от финала, но обычно сильны.

1 место. «Барселона» - 35 баллов

Самая успешная команда последнего десятилетия. За счет 7 чемпионских званий, 3 побед в ЛЧ , частых успехов в Кубке Испании и Суперкубке страны смогли получить статус королей кубков. Также есть 3 победы в финалах Суперкубка УЕФА и удачные матчи на клубном ЧМ . Месси и компания собрали недосягаемую для других сумму баллов. «Атлетико» и «Реал» в первой десятке, но в Испании уступали «Барселоне» слишком часто, чтобы обойти каталонцев по сумме достижений.

А теперь опрос для вас. Хосеп выбрал свою тройку – «Ювентус», «Бавария» и «Барселона», а подсчет по трофеям выдал тот же результат. Но у каждого свой пьедестал и победитель. Пишите в комментариях тройку, а также лучшую команду в ней. Интересно узнать, за кого проголосуете.