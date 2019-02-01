Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой»

сегодня, 19:36

Пресс-служба «Пармы» объявила о продлении контракта с защитником Бруну Алвешом. Новое соглашение с 37-летним португальцем рассчитано до 2020 года.

Алвеш перешел в «Парму» летом 2018 года. До этого футболист выступал за «Рейнджерс».