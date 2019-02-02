Сигурдссон: «Стараюсь оправдывать доверие Ганчаренко»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что его всё устраивает в клубе.

Я доволен тем, как все складывается. Это были очень хорошие полгода. Я наслаждаюсь каждой секундой в ПФК ЦСКА . У меня есть доверие тренера, это важно для меня, я стараюсь его оправдывать. Мы неплохо выступили в первой части сезона, но сделано еще только полдела.

Нравится ли на сборах? Здесь все настолько хорошо устроено, что игрокам очень комфортно вдали от дома. Если чего-то не хватает — можно съездить домой в перерывах между сборами, что мы с Хердуром и делаем. Уже были там один раз и снова отправимся в Исландию через несколько дней. Так что это как раз не проблема. Жду не дождусь, когда мы закончим сборы и переедем в Москву. Очень хочется поскорее возобновить сезон!