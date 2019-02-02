Гулиев: «От „Спартака“ все ждут не только побед, но и красивого футбола»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги товарищеского турнира в Катаре, который «красно-белые» выиграли.

Лично для меня — наверное, как и для всех остальных, — такой формат сборов гораздо интереснее. Конечно, лучше принять участие в подобном турнире, чем просто проводить товарищеские матчи. Когда на кону стоит трофей, хоть и неофициальный — настрой все равно другой, иная мотивация и эмоции. А с учетом того что мы еще и выиграли этот Кубок, радостно вдвойне. Этот результат добавляет нам уверенности в своих силах. Хорошо, что такой турнир появился.

Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется еще и эстетическая составляющая. От «Спартака» все ждут не только побед, но и красивого футбола.