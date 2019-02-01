Белоус: «„Зенит“ и „Рубин“ ведут переговоры по Азмуну, вопрос в цене»

Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал о переговорах между «Рубином» и «Зенитом» по поводу нападающего казанцев Сердара Азмуна. Сумма трансфера, по слухам, может составить 12 млн евро.

Знаю, что переговоры идут, но вопрос в цене. Сейчас клубы это обсуждают. Азмун – топ нападающий, который прекрасно себя зарекомендовал на Кубке Азии. Его хотят пригласить некоторые европейские команды. Но «Зениту» нужно определиться: закрывать трансфер сейчас и заявлять игрока в Лигу Европы, либо у них будет еще три недели, но тогда в еврокубках он команде не поможет.