Сигурдссон: «Весной ЦСКА будет бороться за самые высокие места»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал свое возвращение в общую группу команды.

У меня все в порядке. Сейчас мы тренируемся в очень тяжелом режиме, нагрузки действительно серьезные. Но и я, и все ребята к ним готовы. Главное — мы четко понимаем, зачем все это нужно. Задача — как можно лучше подготовиться ко второй части чемпионата.

На что рассчитываем весной? Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка — движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра.