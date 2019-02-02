Силкин: «Задачу попасть в еврокубки считаю невыполнимой для „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слабую активность «бело-голубых» на трансферном рынке, а также высказался относительно перспектив московской команды в текущем сезоне. Этой зимой состав «Динамо» пополнил только полузащитник Артур Юсупов.

Думаю, что с приобретениями не торопятся, потому что просто нет денег. Наверняка у тренерского штаба есть кандидатуры игроков, которыми они хотят усилиться. Всегда так делается, потому что о новых игроках тренеры всегда думают по ходу чемпионата, до перерыва. Думаю, что здесь финансовые проблемы. В «Динамо» – неопределённость. Непонятно, кто будет во главе клуба, кто будет хозяином. Очень много разговоров здесь.

Я общаюсь и с ветеранами, и с болельщиками «Динамо» – все находятся в обеспокоенном состоянии. Нет понимания того, что происходит. Говорят, что всё будет хорошо? Может, и будет. Но до чемпионата остаётся всё меньше времени. Должны следовать какие-то действия, чтобы усилить команду. Команда нуждается в усилении для выполнения поставленных задач. Но попадание в еврокубки – задача, которую ей ставят – считаю, сейчас невыполнима. Основная задача в этом году – не вылететь.

Конкуренция в составе очень важна. Когда её нет – это очень плохо. А сейчас получается, что команда варится в своей скорлупе. Конечно, если новички появятся только накануне возобновления чемпионата, будет очень сложно и неожиданно для кого-то из нынешних игроков. Потому что кому-то придётся отправиться на скамейку. Это приведёт к лишним и ненужным эмоциям в команде. Чем раньше появятся новички, тем раньше этот болезненный процесс пройдёт.