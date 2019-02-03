Поражение «Баварии» и хет-трик Финнбогасона. Итоги 20-го тура Бундеслиги

Подошли к концу матчи 20-го тура Бундеслиги. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
«Ганновер» - «РБ Лейпциг» 0:3
Голы: Хальстенберг 45+3 (пенальти), Орбан 64, Орбан 85
«Байер» - «Бавария» 3:1
Голы: Бэйли 53, Фолланд 63, Аларио 87 - Горецка 41
«Герта» - «Вольфсбург» 0:1
Гол: Вегхорст 65
«Хоффенхайм» - «Фортуна» 1:1
Голы: Крамарич 16 (пенальти) - Хеннингс 46
«Нюрнберг» - «Вердер» 1:1
Голы: Ишак 86 - Эггестейн 63
«Айнтрахт» - «Боруссия» Д 1:1
Голы: Йович 36 - Ройс 22
«Шальке» - «Боруссия» М 0:2
Голы: Крамер 85, Нойхаус 90+1
«Аугсбург» - «Майнц» 3:0
Голы: Финнбогасон 8 (пенальти), Финнбогасон 34 (пенальти), Финнбогасон 54
«Штутгарт» - «Фрайбург» 2:2
Голы: Инсуа 75, Дидави 83 - Хаберер 4, Нидерлехнер 90+4